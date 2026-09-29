Pie mentālās veselības speciālistiem vēršas 16 reižu biežāk - kas satrauc strādājošos Latvijā?
Stress un izdegšana kļuvuši par vienu no lielākajām bažām Latvijas strādājošo vidū. Vairāk nekā puse jeb 51% nodarbināto atzīst, ka tieši šie faktori viņus satrauc, domājot par savu veselību, pašsajūtu un spēju strādāt, liecina BTA sadarbībā ar pētījumu aģentūru “Norstat Latvija” veiktā aptauja.
Īpaši izteikta problēma ir gados jaunāku cilvēku vidū. Vecumā no 18 līdz 29 gadiem par stresu un izdegšanu bažījas 65% strādājošo, savukārt 30–39 gadu vecumā – 66%. Tieši jaunākie darbinieki arī visbiežāk sagaida lielāku palīdzību no savas darbavietas. Kopumā 54% aptaujāto uzskata, ka darba devējiem būtu vairāk jāiegulda darbinieku mentālās veselības atbalstā.
Par būtiskām pārmaiņām liecina arī tas, cik bieži cilvēki meklē profesionālu palīdzību. BTA apdrošināšanas dati rāda, ka pēdējo piecu gadu laikā psihologu, psihoterapeitu un psihiatru apmeklējumu skaits pieaudzis 16 reizes. Uzņēmumā gan norāda, ka tam ir vairāki iemesli – šie pakalpojumi kļuvuši pieejamāki veselības apdrošināšanas polisēs, bet cilvēki arvien retāk kautrējas vērsties pēc palīdzības.
Visbiežāk mentālās veselības speciālistu palīdzību izmanto biroju darbinieki, kā arī IT, finanšu un farmācijas nozarēs strādājošie. Interesanti, ka veselības apdrošināšanas esamība ietekmē arī to, kā cilvēki vērtē savu darba devēju. Darbinieki bez veselības apdrošināšanas darba devēja rūpes par viņu fizisko un mentālo veselību novērtējuši vidēji ar 4,3 punktiem no 10, savukārt tie, kuriem polisi pilnībā apmaksā darba devējs, – ar 6,6 punktiem.