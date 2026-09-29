Latvijas biomedicīnas institūcijas un “Illumina” vienojas paātrināt precīzijas medicīnas attīstību
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras organizētās tirdzniecības misijas laikā Sandjego “Illumina” parakstījusi sadarbības memorandu ar sešām Latvijas zinātnes, medicīnas un augstākās izglītības institūcijām. Vienošanās paredz paplašināt sadarbību genomikā, sekmēt precīzijas medicīnas attīstību un jaunāko biomedicīnas tehnoloģiju izmantošanu pacientu ārstēšanā.
“Latvija sadarbībā ar “Illumina” var piedāvāt zinātnieku kompetenci, Latvijas Nacionālo biobanku, sekvencēšanas infrastruktūru un universitāšu slimnīcu iesaisti. Šī vienošanās ļaus ciešāk sasaistīt pētniecību ar veselības aprūpi un ātrāk ieviest precīzijas medicīnas risinājumus. Latvijas interesēs ir, lai no šīs sadarbības izaugtu arī jaunas diagnostikas metodes, intelektuālais īpašums un eksportējami medicīnas tehnoloģiju pakalpojumi,” uzsver Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs Raivis Bremšmits.
Latvijas delegācija Sandjego tikās ar “Illumina” izpilddirektoru Jakobu Taisenu (Jacob Thaysen). Sarunā tika pārrunātas iespējas paplašināt līdzšinējo Latvijas un uzņēmuma sadarbību, paātrināt inovāciju ieviešanu genomikā un attīstīt precīzijas medicīnu Latvijā.
Memorandu ar “Illumina” parakstīja Nacionālais pētniecības un inovāciju institūts, Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca, Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca, Bērnu klīniskā universitātes slimnīca, Rīgas Stradiņa universitāte un Latvijas Universitāte.
Vienošanās apliecina pušu gatavību strādāt pie genomikas attīstības un veido pamatu precīzijas medicīnas un modernu biomedicīnas tehnoloģiju plašākai izmantošanai. Sadarbības mērķis ir pilnveidot slimību diagnostiku un ārstēšanas izvēli, lai uzlabotu pacientu veselības aprūpes rezultātus.
“Sadarbībā ar “Illumina” vēlamies modernās ģenētikas iespējas tuvināt pacientiem – panākt agrāku slimību atklāšanu, precīzāk novērtēt individuālo risku un izvēlēties pacientam piemērotāku ārstēšanu,” norāda Nacionālā pētniecības un inovāciju institūta Molekulārās un funkcionālās genomikas grupas vadītāja un vadošā pētniece Dr. biol. Vita Rovīte.
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“Illumina” ir viens no pasaulē vadošajiem DNS sekvencēšanas un mikromatricu tehnoloģiju uzņēmumiem. Tā tehnoloģijas izmanto cilvēka genoma izpētē, onkoloģijā, ģenētisko un infekcijas slimību pētniecībā, reproduktīvajā veselībā, molekulārajā diagnostikā un zāļu izstrādē.
Pēc memoranda parakstīšanas Latvijas institūcijas un “Illumina” turpinās darbu pie sadarbības genomikā, precīzijas medicīnā un biomedicīnas tehnoloģiju izmantošanā Latvijas veselības aprūpē.
“Latvijai genomikā nav jābūt tikai gatavu tehnoloģiju lietotājai. Mums ir zinātnieki, biobanka, sekvencēšanas infrastruktūra un universitāšu slimnīcas, kas ļauj pašiem piedalīties jaunu risinājumu izstrādē un pārbaudē. Sadarbība ar “Illumina” paplašina Latvijas iespējas iesaistīties starptautiskos pētījumos, ātrāk ieviest jaunās tehnoloģijas medicīnā un uz pētniecības pamata veidot jaunus pakalpojumus un uzņēmumus. Ieguvums no šādas sadarbības ir plašāks par vienu projektu – tā stiprina Latvijas zinātni, veselības aprūpi un augstas pievienotās vērtības ekonomiku. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) atbalstīs memoranda parakstītājus, lai pēc vienošanās sekotu konkrēti pētniecības un tehnoloģiju attīstības projekti,” norāda LIAA direktore Ieva Jāgere.
Dalību tirdzniecības misijā ārvalstīs LIAA organizē Eiropas Savienības līdzfinansētās Mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) inovatīvās uzņēmējdarbības attīstības programmas ietvaros ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda un valsts finansējuma atbalstu. Uzņēmums tirdzniecības misijā var piedalīties gan par maksu, gan saņemot atbalstu attiecināmo izmaksu segšanai.