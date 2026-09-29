Necili izmēri, izcila pašapziņa. Pirmais brauciens ar elektrisko Škoda Epiq
Latviešu valodā vārdam "episks" ir daudzas nozīmes, bet Škoda valodā tas nozīmē līdz šim mazāko un pieejamāko elektrisko krosoveru, ko TV Autoziņas izmēģināja Vācijā un Austrijā.
Škoda Epiq garums pat nesasniedz 4,2 metrus. Līdz ar to tas ir par veseliem 7 centimetriem īsāks par pazīstamo Kamiq. Taču elektriskā platforma panākusi to, ka Epiq ir 3 centimetrus augstāks par savu benzīna radinieku.
Elektromobilim faktiski būs tikai divi aprīkojuma līmeņi Essence un Selection, kam par piemaksu būs pieejama plaša papildaprīkojuma izvēle - matricu gaismas, elektriski regulējami sēdekļi, āķis, panorāmas jumts un daudz kas cits. Bagāžnieka vāks vienmēr būs jāver ar roku, jo elektropiedziņas nav.
Epiq 55 ar lielāko iespējamo bateriju 52 kWh un 211 ZS jaudu maksā kā minimums 33 300 eiro, bet kopā ar minimāli ieteicami papildaprīkojumu - savus 36 tūkstošus. Jā, bīstami tuvu lētākajam Elroq.
Bet kādas ir sajūtas pie stūres? Tāpat kā benzīna automašīnā. Visu sviru izvietojums ir tāds pats. Turpretim Simply Clever aksesuāri, kas izgatavoti ar 3D printeri, gan ir jaunums.
Pirmie iespaidi braucot ar Škoda Epiq ir pozitīvi. Tas nav skaļākais elektromobilis pat pie 120 km/h un vairāk uz autobāņa.
Epiq iespējami trīs diametru riteņu diski no 17 līdz 19 collām, taču riepu platums nemainās. Profils - gan.
Tā kā Epiqam aizmugurē ir parasti bremžu diski, nevis trumuļi kā lielajiem modeļiem, rekuperācijas iespējas ir minimālas. Nekādu slēdžu zem stūres nav, un rekuperācijas līmeni var iestatīt tikai ekrānā.
Kopumā Škoda Epiq pat pārspēja mūsu cerības, jo izrādījās līganāks, klusāks un ekonomiskāks nekā gaidīts. Demonstrācijas automašīnas izmēģinājuma braucieniem jau pieejamas pie Škoda dīleriem Latvijā.