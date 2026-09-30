Gailene, kas kļuva par lampu: Siguldas uzņēmums ar Latvijas dabas dekoriem iekaro pat ārvalstu tirgus
Siguldā bāzētais uzņēmums IK “Forest Wonders”, kas tirgū darbojas ar zīmolu “Daba Deco”, rada telpiskus sienas dekorus, kuru dizainā atdzīvojas Latvijas mežu un pļavu motīvi - dzīvnieki, ziedi, lapas un sēnes. Aptuveni 90% uzņēmuma produkcijas nonāk ārvalstīs, savukārt nākamo izaugsmes posmu zīmola izveidotāja Silvija Stade saista ar plašāku sadarbību ar interjera dizaineriem, arhitektiem, konceptveikaliem un viesmīlības nozares uzņēmumiem.
Silvija pēc izglītības un profesijas ir interjera dizainere, un šajā jomā strādājusi gan Latvijā, gan ārvalstīs. Radot interjera risinājumus klientiem, viņa vairākkārt pārliecinājusies, ka atrast mūsdienīgus un telpiskus sienas dekorus nemaz nav tik vienkārši, bet vēl grūtāk ir sameklēt tādus, kas mūsdienīgā veidā atspoguļotu tieši Latvijas dabu. Pēc atgriešanās Latvijā viņa nolēma šādus interjera elementus radīt pati, iedvesmu meklējot savas dzīvesvietas apkārtnē - Siguldas mežos un pļavās.
Pirmais “Daba Deco” kolekcijā tapa zaķis, kuram drīz pievienojās arī citi Latvijas mežos sastopami dzīvnieki. Vēlāk produktu klāsts papildināts ar pļavu ziediem, lapām un sēnēm. Pašlaik tajā ir aptuveni 11–12 ziedu un pieci dzīvnieku dizaini, kā arī vairāki mazāki dekori. Īpašu pircēju atsaucību iemantojusi gailene, kas iedvesmojusi radīt arī zīmola pirmā dekoratīvā apgaismojuma produktu -gailenes formas sienas lampu.
Visi dekori top ar rokām Silvijas darbnīcā Siguldā. Vispirms no veidošanas masas tiek radīts oriģinālais dizains un pēc tā izgatavota forma. Tajā lej šķidru polimērģipša maisījumu - ģipša pulveri ar akrila sveķiem. Kad materiāls sacietējis, katru dekoru izņem no formas, rūpīgi apstrādā un nepieciešamības gadījumā arī apglezno. Formas ļauj vienu dizainu atkārtot un vajadzības gadījumā izgatavot arī lielāku skaitu elementu, tomēr katrs no tiem tiek pabeigts un apstrādāts ar rokām.
Kā stāsta uzņēmuma vadītāja, dekorus iespējams iegādāties gan atsevišķi, gan jau izveidotos komplektos, kā arī brīvi kombinēt, veidojot konkrētajai telpai piemērotu kompozīciju. Katrs zieds pie sienas stiprināms atsevišķi, tādēļ kompozīcijai nav noteikta rāmja vai izmēra - to var izkārtot dažādās formās, papildināt un laika gaitā paplašināt. Šāda pieeja mājoklī ļauj veidot gan nelielu akcentu, gan lielformāta sienas dekoru. Viens no līdz šim apjomīgākajiem uzņēmuma pasūtījumiem nosūtīts uz Nīderlandi, kur aptuveni 4 × 5 metrus lielas kompozīcijas izveidei izgatavots 91 zieds.
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Pirmos soļus uzņēmējdarbībā Silvija spēra pamazām, sākot piedāvāt savus darbus starptautiskajā interneta tirdzniecības vietnē “Etsy”. Tas ļāva testēt pircēju interesi un pārliecināties, ka Latvijas dabas iedvesmotie dekori spēj uzrunāt cilvēkus arī tālu aiz valsts robežām. Meklējot iespējas attīstīt ieceri mērķtiecīgāk, Silvija atsaucās Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) pārstāvniecības Siguldā aicinājumam un vispirms iesaistījās pirmsinkubācijas programmā, bet 2024. gada novembrī kļuva par LIAA biznesa inkubācijas programmas dalībnieci.
Silvija atzīst, ka radošo nozaru uzņēmumiem iekļūt inkubācijas programmā nav pašsaprotami - līdzās idejas oriģinalitātei jāspēj pamatot arī produkta izaugsmes un eksporta potenciālu. “Daba Deco” tas izdevās, un dalība programmā devusi uzņēmuma attīstībai jaunu impulsu. Tā palīdzējusi precīzāk definēt mērķa klientus, sakārtot pārdošanas kanālus, palielināt zīmola redzamību un mērķtiecīgāk gatavoties darbam ārvalstīs. Savukārt ar LIAA digitalizācijas atbalstu izveidota arī jauna uzņēmuma mājaslapa un interneta veikals.
Līdz ar uzņēmuma attīstību arvien paplašinās arī produkcijas pārdošanas kanāli. Paralēli “Etsy” un savam interneta veikalam “Daba Deco” produkti tagad tiek piedāvāti starptautiskajās dizaina un vairumtirdzniecības platformās MOM jeb “Maison&Objet and More” un “Faire”. Tās palīdz zīmolam nonākt arī pie konceptveikaliem, interjera dizaineriem un citiem profesionāliem klientiem, kuri savam piedāvājumam meklē neparastus, nelielu zīmolu radītus interjera priekšmetus.
Lai gan “Daba Deco” dizaina pamats ir Latvijas daba, lielākā daļa pircēju pašlaik atrodas ārvalstīs. Pēc uzņēmuma aplēsēm, eksportā nonāk aptuveni 90% produkcijas. Nozīmīgākais tirgus ir Amerikas Savienotās Valstis, bet pasūtījumi regulāri tiek nosūtīti arī uz Franciju, Nīderlandi, Vāciju, Portugāli un Apvienoto Karalisti. Atsevišķi darbi mērojuši ceļu pat līdz Austrālijai.
“Es ļoti labprāt lielāku daļu produkcijas pārdotu tepat Latvijā, kur pie tam pircēji īpaši novērtē vietējo izcelsmi, taču saprotu, ka izaugsmei ir jāskatās arī ārpus Latvijas robežām. Mūsu zīmola pamatā ir tieši Latvijas daba, taču dabas motīvi ir saprotami cilvēkiem visā pasaulē. Zīmolam noteikti par labu nākt arī tendence, ka cilvēki arvien biežāk meklē un izvēlas nevis lietas, ko masveidā radījušas ražošanas iekārtas, bet cilvēka rokas. Tā ir aktuāla tendence, kas vērojama gan Latvijas, gan ārvalstu tirgos,” saka Silvija.
Lai produktus varētu iepazīt arī klātienē, uzņēmums piedalās vietējos dizaina un amatniecības tirgos, tostarp Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja Mūsdienu amatniecības tirgū, kā arī interjera un dizaina izstādēs. 2026. gada septembrī “Daba Deco” plāno spert nākamo soli starptautiskās atpazīstamības veidošanā, piedaloties dizaina izstādē “Habitare” Somijā. Uzņēmuma stends atradīsies profesionāļiem paredzētajā izstādes daļā, kur Silvija cer veidot kontaktus ar interjera dizaineriem, arhitektiem, konceptveikaliem un viesmīlības nozares pārstāvjiem.
Raksts tapis projekta “MVU inovatīvas uzņēmējdarbības attīstībai” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds un Eiropas Savienība.