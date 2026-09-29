“Būs grūti atrast naudu.” Abu Meri par mediķu prasīto 30% algu kāpumu
Veselības ministrs Hosams Abu Meri (JV) atzīst, ka mediķu atalgojums nākamgad ir jāpalielina, tomēr nav pārliecināts, vai izdosies atrast pietiekami daudz naudas nozares prasītajam 30% algu kāpumam.
Intervijā TV3 raidījumam “900 sekundes” viņš norādīja, ka veselības aprūpei nepieciešams ievērojami lielāks finansējums.
Jaunās valdības deklarācijā paredzēts veselības aprūpei atvēlēt vismaz 12% no valdības izdevumiem jeb vismaz 6% no iekšzemes kopprodukta. Pēc Abu Meri teiktā, lai šo mērķi sasniegtu, papildus būtu nepieciešami vismaz 400–500 miljoni eiro. Tomēr naudas atrašana nebūs vienkārša. “Būs jāmeklē visām ministrijām. Ir jātaupa, lai dotu mediķiem un dotu pacientiem,” sacīja ministrs.
Jautāts, vai tas nozīmē, ka mediķi nākamgad nevar cerēt uz prasīto 30% algu kāpumu, Abu Meri atbildēja: “Mēs to paprasīsim.” Vienlaikus viņš uzsvēra, ka gala lēmums būs atkarīgs ne tikai no Veselības ministrijas, bet arī no finanšu ministra un visas valdošās koalīcijas.
Ministra izteikumi izskan dienā, kad pie valdības ēkas paredzēts mediķu protests. Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrība prasa nākamā gada budžetā nodrošināt 30% algu pieaugumu visiem veselības aprūpē strādājošajiem. Vēlāk arodbiedrība, meklējot kompromisu, bija gatava samazināt prasību līdz 25,4%.
Veselības ministrija aprēķinājusi, ka algu palielināšanai par 25,4% būtu nepieciešami 228,7 miljoni eiro. Konkrēts lēmums par šāda finansējuma piešķiršanu līdz šim nav pieņemts. Protestā plāno piedalīties aptuveni 1000 cilvēku, un arodbiedrība prasa arī Abu Meri demisiju.