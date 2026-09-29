Robotu armija aug: pasaules rūpnīcās strādā jau vairāk nekā pieci miljoni mašīnu
Roboti rūpnīcās vairs nav nekas neparasts – tie metina, pārvieto preces, komplektē detaļas un paveic daudzus citus darbus, ko agrāk darīja cilvēki. Tagad to skaits sasniedzis jaunu rekordu – pasaules rūpnīcās darbojas jau vairāk nekā pieci miljoni industriālo robotu
Starptautiskās Robotikas federācijas (IFR) dati liecina, ka tikai gada laikā robotu skaits pieaudzis par 9%, bet rūpnīcās uzstādīts vēl 603 000 jaunu iekārtu.
Visstraujākā robotizācija notiek Āzijā. Ķīnā vien pērn uzstādīti 354 000 jaunu robotu jeb vairāk nekā puse no visiem pasaulē. Eiropā temps ir gausāks – te darbojas 712 000 industriālo robotu, bet jaunu iekārtu uzstādīšana gada laikā pat samazinājusies.
Interesanti, ka lielāko daļu pienākumu joprojām paveic nevis cilvēkveidīgie roboti, par kuriem pēdējos gados daudz runāts, bet gan ierastās robotizētās iekārtas. Pērn rūpnieciskām un profesionālām vajadzībām pasaulē pārdoti tikai aptuveni 7000 cilvēkveidīgo robotu.
Robotizācijas temps pēdējos gados bijis īpaši straujš. Pašlaik rūpnīcās darbojas divreiz vairāk robotu nekā pirms septiņiem gadiem. Uzņēmumi tos izmanto gan vienkāršu un monotonu darbu veikšanai, gan uzdevumiem, kuros nepieciešama liela precizitāte vai darbs cilvēkam bīstamos apstākļos.
Arī autoražotāji eksperimentē ar cilvēkveidīgajiem robotiem. Piemēram, BMW tos izmanto ražošanā, bet “Tesla” izstrādā savu “Optimus”. Tomēr pagaidām tradicionālie industriālie roboti ir lētāki un daudz vieglāk pielāgojami konkrētiem darbiem.