Laikam sajuta deguma smaku: septembrī strauji pieaudzis graudu tranzīts no Krievijas un Baltkrievijas
Septembrī būtiski pieaudzis graudaugu tranzīts no Krievijas un Baltkrievijas caur Latviju, liecina Valsts ieņēmumu dienesta dati. No 1. līdz 24. septembrim no Krievijas tranzītā vestas 253 623 tonnas graudaugu – gandrīz divreiz vairāk nekā 2025. gada septembrī kopumā.
No Baltkrievijas šajā laikā caur Latviju izvesta 40 101 tonna graudaugu, lai gan pērnā gada septembrī šādi pārvadājumi netika reģistrēti. Kopš gada sākuma no Baltkrievijas caur Latviju pārvadātas jau 116 847 tonnas graudaugu jeb 913 reižu vairāk nekā visā 2025. gadā.
Būtisks kāpums bija vērojams jau augustā. Toreiz no Krievijas tranzītā vestas 158 983 tonnas graudaugu – par 55,9% vairāk nekā pirms gada –, bet no Baltkrievijas – 26 726 tonnas. Kopumā no gada sākuma līdz 24. septembrim no Krievijas tranzītā caur Latviju vestas 593 663 tonnas graudaugu.
Straujais tranzīta pieaugums saistīts arī ar izmaiņām Krievijas graudu eksporta maršrutos. Latvijas valdība norādījusi, ka ierobežoto iespēju dēļ izmantot Melnās un Azovas jūras ostas daļa Krievijas graudu plūsmas tiek novirzīta Baltijas jūras virzienā, tostarp izmantojot Latvijas tranzīta infrastruktūru.
Tikmēr Latvijā tiek spriests par šī tranzīta ierobežošanu. Saeima 24. septembrī aicināja valdību izstrādāt regulējumu Krievijas un Baltkrievijas graudu tranzīta pārtraukšanai. Iepriekš valdībā tika apspriesta arī iecere būtiski palielināt dzelzceļa infrastruktūras izmantošanas maksu Krievijas labības kravām. Pašlaik spēkā esošais Krievijas un Baltkrievijas lauksaimniecības produktu importa aizliegums uz tranzīta kravām neattiecas.
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VID vienlaikus skaidro, ka Eiropas Savienībā aizliegts ievest preces no Ukrainas valdības nekontrolētajām teritorijām, un šis aizliegums attiecas arī uz tranzītu. Tāpēc muita izlases veidā pārbauda graudu izcelsmi, tostarp pieprasot informāciju par to ieguves vietu, piegādes maršrutu un pavaddokumentiem.
Kopumā šā gada pirmajos astoņos mēnešos Muitas pārvalde 842 gadījumos novērsusi sankciju pārkāpumus.