Mājokļi Latvijā joprojām lētākie Baltijā; Lietuvā jau runā par tirgus pārkaršanu
Latvijas mājokļu tirgū saglabājas līdzsvarota izaugsme - pieaug mājsaimniecību kreditēšana un būvniecības aktivitāte, vienlaikus mājokļu cenas iedzīvotājiem joprojām ir pieejamas, norādīja "Luminor Bank" galvenais ekonomists Pēteris Strautiņš.
Viņš skaidro, ka mājsaimniecību kreditēšanas pieaugums Latvijā šogad nostabilizējies nedaudz virs 10%, un lielāko daļu no tā veido hipotekārie kredīti. Kreditēšanas kāpums palielina aktivitāti ekonomikā, atbalsta būvniecību un ar to saistītās nozares, vienlaikus neradot pārmērīgu spiedienu uz mājokļu cenām.
Strautiņš norāda, ka pēc globālās finanšu krīzes Latvijas mājsaimniecības ilgstoši vairāk uzkrāja nekā aizņēmās, savukārt tagad uzkrājumu veidošanas un jaunas kreditēšanas plūsmas pakāpeniski izlīdzinās. Lai gan kredītportfelis procentuāli aug strauji, tas notiek no salīdzinoši zemas bāzes.
Ekonomists min, ka mājokļu cenu līmenis Latvijā ļauj attīstīt jaunus projektus, vienlaikus saglabājot mājokļu pieejamību pircējiem. Rīgā vidējā cena darījumiem ar jauniem mājokļiem pārsniedz 2500 eiro par kvadrātmetru, savukārt otrreizējā tirgū tā ir vidēji 1360 eiro par kvadrātmetru. Tajā pašā laikā Viļņā otrreizējā tirgū vidējā cena ir aptuveni 3400 eiro par kvadrātmetru, savukārt jaunajos projektos - aptuveni 4080 eiro par kvadrātmetru. Lai gan mājokļu cenas Latvijā turpina augt, tās joprojām ir zemākās Baltijā.
Strautiņš arī norāda, ka mājokļu projektu attīstība notiek ārpus Rīgas. Liepājā un Valmierā sākusies komerciāla, valsts nesubsidēta daudzdzīvokļu ēku būvniecība pārdošanai, savukārt Kuldīgā un Smiltenē uzņēmumi bez valsts atbalsta būvē mājokļus saviem darbiniekiem.
Viņa vērtējumā tas apliecina, ka investīcijas mājokļos seko vietējās ekonomikas attīstībai. Jauni mājokļu projekti rodas pilsētās, kur tiek radītas darbavietas, darbojas eksportējoši uzņēmumi, aug ienākumi un ir iespēja noturēt vai piesaistīt iedzīvotājus. Tādēļ reģionu mājokļu tirgus nākotni pirmkārt noteiks vietējās ekonomikas jauda, nevis attālums no Rīgas.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Vienlaikus Strautiņš norāda uz atšķirīgu situāciju Lietuvā, kur pieaug ekonomikas pārkaršanas riski. Lietuvas ekonomikas izaugsmi pavada strauja inflācija, augošs patēriņš un mājokļu cenu kāpums. Papildu tēriņus veicina no pensiju otrā līmeņa izņemtie līdzekļi, un būtiska daļa šī pieprasījuma jau ir pārvērtusies cenu pieaugumā, nevis noturīgā tautsaimniecības izaugsmē.
Strautiņš atzīmē, ka Lietuvā cenu līmenis mājokļu tirgū arvien mazāk atbilst iedzīvotāju ienākumu līmenim. Augošās izmaksas un atsevišķos mājokļu tirgus segmentos vērojamais straujais cenu kāpums palielina gan ekonomikas pārkaršanas, gan konkurētspējas riskus.
Viņš skaidro, ka šādos apstākļos Eiropas Centrālās bankas (ECB) procentu likmju palielināšana var mazināt pārmērīgu aktivitāti nekustamā īpašuma tirgū. Lietuvā īpaši svarīgi ir izvairīties no lēmumiem, kas vēl vairāk stimulētu pieprasījumu, jo tas varētu pastiprināt inflāciju un palielināt nekustamā īpašuma tirgus pārkaršanas risku.