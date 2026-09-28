“Bite” no 1. oktobra pārtrauks priekšapmaksas SIM karšu tirdzniecību
Mobilo sakaru operators SIA "Bite Latvija" no 1. oktobra pārtrauks priekšapmaksas SIM karšu tirdzniecību, informēja uzņēmumā.
"Bite Latvija" norāda, ka šis solis saskan ar Latvijā plānotajām izmaiņām regulējumā, kas paredz obligātu priekšapmaksas SIM karšu lietotāju identifikāciju. Grozījumu mērķis ir mazināt telefonkrāpniecības, kibernoziegumu un citu prettiesisku darbību riskus, kas nereti tiek īstenoti, izmantojot anonīmas priekšapmaksas SIM kartes.
Uzņēmumā, atsaucoties uz Valsts policijas datiem, atzīmē, ka telefonkrāpniecības gadījumu skaits Latvijā pēdējos gados strauji pieaug, turklāt nereģistrētas SIM kartes noziedzīgu nodarījumu veikšanā tiek izmantotas arvien biežāk. Tāpat tiesībsargājošās iestādes norāda, ka anonīmi sakaru līdzekļi apgrūtina pārkāpēju identificēšanu, izmeklēšanu un noziedzīgu nodarījumu novēršanu. Līdzīga kārtība darbojas 19 Eiropas Savienības valstīs un kopumā vairāk nekā 150 valstīs pasaulē, kur tā kalpo kā viens no instrumentiem noziedzības apkarošanā, sabiedrības drošības un digitālās vides uzticamības stiprināšanā.
"Bite Latvija" iekšējās drošības procesu vadītājs Hermanis Eriņš min, ka uzņēmumā redz, ka krāpnieki arvien aktīvāk izmanto anonimitātes sniegtās iespējas. Tāpēc "Bite Latvija" ir pieņēmusi lēmumu no pakalpojumu klāsta izņemt priekšapmaksas SIM kartes un sper šo soli vēl pirms regulējuma stāšanās spēkā.
No 1. oktobra "Bite Latvija" pārtrauks jaunu priekšapmaksas SIM karšu tirdzniecību. Esošie priekšapmaksas pakalpojuma lietotāji, tostarp klienti, kuru SIM kartes nav reģistrētas, pakalpojumu varēs turpināt izmantot līdzšinējā kārtībā. Patlaban regulējums vēl nav pieņemts, tādēļ esošajiem klientiem nekas nemainās. Ja pēc regulējuma pieņemšanas tiks noteiktas izmaiņas, kas attieksies arī uz esošajiem lietotājiem, par tām klienti tiks savlaicīgi informēti.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Uzņēmumā norāda, ka klientiem patlaban nav jāveic nekādas papildu darbības un jautājumu gadījumā ir jāsazinās ar "Bite Latvija".
Vienlaikus "Bite Latvija" uzsver, ka izmaiņu mērķis nav radīt papildu sarežģījumus klientiem, bet gan palīdzēt ierobežot anonīmu sakaru pakalpojumu izmantošanu krāpnieciskos un citos prettiesiskos nolūkos.
SIA "Latvijas mobilais telefons" (LMT) grupas sabiedrisko attiecību daļas vadītājs Valdis Jalinskis aģentūrai LETA norādīja, ka tiklīdz tiks apstiprināta un saskaņotos termiņos stāsies spēkā grozījumi Elektronisko sakaru likumā par priekšapmaksas karšu lietotāju reģistrāciju, LMT ir gatavi ieviest atbilstošus procesus un nodrošināt to praktisku darbību.
Tomēr viņš uzsvēra, ka krāpniecība mūsdienās notiek daudzos digitālajos kanālos, tāpēc ilgtermiņa rezultātu nodrošina nevis viens atsevišķs pasākums, bet gan kompleksa pieeja, kurā apvienoti tehnoloģiski risinājumi, nozares sadarbība, efektīvs regulējums un sabiedrības informētība. LMT mērķis ir saglabāt pakalpojumu pieejamību un ērtumu godprātīgajiem lietotājiem, vienlaikus radot šķēršļus tiem, kuri mēģina izmantot mobilo sakaru tīklus noziedzīgiem mērķiem.
Jau ziņots, ka 15. aprīlī Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija nolēma nākamajā sēdē turpināt skatīt Iekšlietu ministrijas (IeM) likumprojektu, kas paredz ieviest obligātu priekšapmaksas SIM karšu lietotāju reģistrāciju no šā gada 1. oktobra, vienlaikus paredzot izņēmumu līgumiem, kas noslēgti līdz šim datumam.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Komisijas sēdē deputāti galvenokārt pauda atbalstu likumprojekta mērķim mazināt telefonkrāpniecības riskus, tomēr deputāti izteica arī šaubas, vai SIM karšu obligāta reģistrācija šos riskus mazinās.
Tāpat nozares pārstāvošās organizācijas ir paudušas bažas par papildu administratīvo slogu elektronisko sakaru operatoriem un aicināja veikt padziļinātu citu Eiropas Savienības dalībvalstu pieredzes analīzi, vai līdzīgs regulējums faktiski ir samazinājis krāpniecību un organizēto noziedzību.
Jau ziņots, ka "Bite Latvija" apgrozījums pagājušajā gadā bija 209,825 miljoni eiro, kas ir par 14,2% vairāk nekā gadu iepriekš, bet kompānijas peļņa bija 24,703 miljoni eiro, kas ir par 26,7% mazāk nekā 2024. gadā.
Kompānija reģistrēta 2005. gadā, un tās pamatkapitāls ir 44 miljoni eiro. "Bite Latvija" vienīgais īpašnieks ir Lietuvas "Bite group", kas pieder globālam aktīvu pārvaldīšanas uzņēmumam "Providence Equity Partners".