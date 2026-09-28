“Pēdējās nedēļas izmisums.” Sociālo tīklu lietotāji ironizē par degvielas cenu solījumiem
Dažas dienas pirms 15. Saeimas vēlēšanām sociālajā tīklā “X” plašākas diskusijas raisījis jautājums par degvielas cenu samazināšanu. Lietotāji komentāros spriež gan par iecerēto akcīzes nodokļa samazinājumu, gan iepriekš izskanējušo iespēju degvielas cenu mazināt par 20 centiem litrā, gan politiķu aktivitāti īsi pirms vēlēšanām.
Diskusiju pastiprinājis arī Saeimas deputātes Evikas Siliņas (JV) ieraksts, kurā aktualizēts jautājums par degvielas cenu samazināšanu un valdības rīcību. Komentāros viedokļi dalās – daļa lietotāju politiķu aktivitāti vērtē kā priekšvēlēšanu populismu, citi savukārt vaicā, kāpēc cenu samazinājums nevarētu būt vēl lielāks.
“20 centi. Kāpēc ne uz 1 euro?” ironizē kāds “X” lietotājs.
Savukārt cits rēķina: “2,23 € - 0,20 € = 2,03 €. Brīvdienās "Neste" bija 2,04 €. Nevar tomēr mēģināt tikt zem 1,50 €?”
Savukārt daļa lietotāju politiķu aktivitāti dažas dienas pirms vēlēšanām vērtē skeptiski. “Pēdējās nedēļas izmisums,” īsi raksta viens no komentētājiem. “Degvielai samazināt akcīzi tāpat ir populistisks gājiens pirms vēlēšanām. Tas tāpat neatrisinās problēmu saknē, ja vien tas kaut kā Hormuza šaurumu neatbloķēs, bet jau tā caurā budžeta ienākumus gan samazinās,” raksta Mārtiņš.
Citi savukārt diskusijā pievēršas tam, kā vispār būtu jāvērtē opozīcijas priekšlikumi. “Kāpēc atbalstīt opozīcijas rosinātos grozījumus ir slikti?” vaicā kāds lietotājs. Vēl kāds atgādina: “Velns, bet arī degvielas cenas samazināšana ir opozīcijas priekšlikums. Ko nu?”
Izskan arī jautājumi par citiem iepriekš apspriestiem risinājumiem. “Kas ar tām degvielas rezervēm... iepriekš bija kaut kāds tāds plāns,” raksta viens no komentētājiem.
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Dīzeļdegvielai akcīzes nodokļa likme tiks samazināta no 396 līdz 330 eiro par 1000 litriem, kas ir Eiropas Savienībā noteiktais minimālais līmenis. Bezsvina benzīnam savukārt noteikta pagaidu likme 490 eiro par 1000 litriem.
Ja tirgotāji nodokļa samazinājumu pilnā apmērā pārnestu uz gala cenu, gan benzīns, gan dīzeļdegviela varētu kļūt lētāki par aptuveni astoņiem centiem litrā. Taču tas nenozīmē, ka 1. oktobrī degvielas uzpildes stacijās automātiski būs redzams astoņu centu kritums – cenu izmaiņas var notikt ar nobīdi, turklāt rezultāts būs atkarīgs no tā, cik lielā apmērā nodokļa samazinājumu tirgotāji pārnesīs uz pircējiem.
Tikmēr Ekonomikas ministrija (EM) aicina ar turpmākiem lēmumiem nekavēties un norāda, ka degvielas cenu kāpums Latvijas tautsaimniecībai jau rada ievērojamas papildu izmaksas.
Ministrija atgādina, ka pirmie pasākumi tika īstenoti jau pavasarī. Martā valdība atbalstīja dīzeļdegvielas akcīzes nodokļa samazināšanu no 467 līdz 396 eiro par 1000 litriem. Teorētiski tam vajadzēja cenu samazināt par aptuveni 8,6 centiem litrā, ja nodokļa samazinājums pilnībā nonāktu līdz patērētājam.
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Tomēr Konkurences padomes aprēķini liecina, ka faktiski uz gala cenu tika pārnests tikai aptuveni 61% nodokļa samazinājuma, un dīzeļdegviela degvielas uzpildes stacijās kļuva lētāka vidēji par aptuveni 5,2 centiem litrā.
EM bija izstrādājusi arī degvielas tirgotāju solidaritātes maksājuma mehānismu, kura mērķis bija panākt, lai valsts piešķirtie nodokļu atvieglojumi pilnīgāk atspoguļotos mazumtirdzniecības cenās. Ministru kabinets šo priekšlikumu atbalstīja, taču vēlāk likumprojekts Saeimas komisijā tika noraidīts.
Kā vienu no iespējamiem nākamajiem soļiem EM izceļ PVN likmes samazināšanu degvielai no pašreizējiem 21% līdz 12%. Pēc ministrijas aprēķiniem, ja PVN samazinājums pilnā apmērā nonāktu gala cenā, dīzeļdegviela varētu kļūt lētāka par aptuveni 16–17 centiem litrā, bet benzīns – par aptuveni 14–15 centiem litrā.
EM aprēķinājusi, ka pašreizējā cenu līmenī degviela Latvijas tautsaimniecībai mēnesī izmaksā aptuveni par 64 miljoniem eiro vairāk nekā gada sākumā. Ja šāds cenu līmenis saglabātos veselu gadu, papildu izmaksas varētu sasniegt aptuveni 770 miljonus eiro.
Ministrija tādēļ aicina vērtēt nevis vienu atsevišķu instrumentu, bet visu iespējamo risinājumu kopumu – nodokļus, citus ar degvielas cenu saistītos maksājumus un mehānismus, kas palīdzētu nodrošināt, ka valsts pieņemtie cenu samazināšanas pasākumi tiešām parādās arī DUS cenu tablo.