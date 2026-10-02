Mūsu maciņos ieripos jauna veida eiro. Kas ir digitālais eiro un kāpēc tas ir vajadzīgs?
Šodien ir pieejami dažādi veidi, kā norēķināties par pirkumu. Varam samaksāt ar skaidru naudu, bankas karti, telefonu, viedpulksteni, arī gudro gredzenu un pat kriptovalūtā. Pēc dažiem gadiem tiem pievienosies digitālais eiro.
Ir tik ļoti pierasts pie digitālo maksājumu ērtības un ātruma, ka skaidra nauda maciņos kļūst par arvien retāku viesi. Tāpēc varētu šķist, ka eiro savā ziņā jau sen kļuvis digitāls. Tomēr Eiropas Centrālā banka (ECB) jau gadiem izstrādā vēl vienu norēķinu veidu – digitālo eiro.
Tas nebūs nedz jauna valūta, nedz kriptovalūta. Ar digitālo eiro nav paredzēts aizstāt skaidru naudu. Tā būtu centrālās bankas emitēta nauda digitālā formā – sava veida digitāls līdzinieks banknotēm un monētām, ko varētu izmantot norēķinos veikalos, internetā un savstarpēji. Iecerēts arī, ka digitālā eiro maksājumi darbotos bez interneta.
Taču, ja mums jau ir banku kartes, zibmaksājumi un dažādi mobilie norēķini, rodas loģisks jautājums – kāpēc vajadzīgs vēl viens maksāšanas līdzeklis? Jauns.lv iztaujāja Latvijas Banku, lai saprastu, kas īsti ir digitālais eiro, ar ko tas atšķirsies no naudas mūsu bankas kontos un ko tā ieviešana praktiski nozīmētu Latvijas iedzīvotājiem.