Skandināvu jauda ir klāt. Rīgā atvērts pirmais Polestar autosalons
Polestar zīmola elektromobiļi līdz šim Latvijai metuši līkumi, un bijuši sastopami vien lietotu automašīnu tirgū. Tagad Polestar oficiāli piezemējies arī pie mums ar jaunu autosalonu Mūsa Motors Rīga telpās Skanstes ielā 33.
Zaharijs Holiss (Zachary Hollis), Polestar reģionālais izpilddirektors: "Polestar ir unikāls zīmols. Tas pārstāv ilgtspēju, dizainu un jaudu. Pirms desmit gadiem Polestar līdzinājās tālaika Volvo modeļiem. Tagad automašīnām atrasts savs stils, kurā tomēr labi nolasāma ziemeļnieciskā izcelsme. Tīrs, moderns un patiesi funkcionāls."
Artūrs Bukšs, Mūsa Motors Rīga direktors: "Polestar iemieso veiktspēju, skandināvu minimālismu super augstu kvalitāti par pieņemamu cenu."
Izcilo dizainu pavada iespaidīgi jaudas rādītāji- 500, 600 un 700 zirgspēki. Taču tas neesot galvenais.
Polestar reģionālais izpilddirektors Zaharijs Holiss: "Visi zina, ka elektromobiļi ir ātri. Polestar ir jaudīgs zīmols, tāpēc nepietiek ar to, ka auto ātri pieveic taisnu attālumu no punkta A līdz punktam B, bet nepieciešams to savaldīt. Un Polestar konstruēti izcilai vadāmībai."
Kādus Polestar modeļus tad varam skatīt Mūsa Motors Rīga autosalonā?
Zaharijs Holiss: “Mēs sākam ar Polestar 4 kupeju, kura jau ir šeit autosalonā. Pavisam drīz ieviesīsim arī tās SUV versiju, kas būs lielāka un ar pilnvērtīgu aizmugurējo stiklu. Tad mums ir Polestar 3, kas arī jau atrodas šeit. Nākamā gada sākumā Latvijā parādīsies Polestar 5, kas būs neticami ātrs sporta auto un skaists gran tourers. 2027. gada beigās izlaidīsim Polestar 2 pēcteci.”
Polestar klientiem būs pieejami arī apkopes un remonta pakalpojumi.
Mūsa Motors Rīga direktors Artūrs Bukšs: “Septembra laikā esam plānojuši pabeigt salonu, un esam gatavi uzņemt klientus. Jau šobrīd klientiem nodrošinām pilna cikla garantiju. Tā ir 3 gadi vai 100 tūkst. km, ar iespēju to pagarināt. Būtiski uzsvērt, ka reģionālais centrs rezerves daļām Polestar zīmolam ir Gēteburga, tieši turpat, kur Volvo. Attiecīgi arī visas loģistikas ķēdes ir identiskas Volvo zīmolam, ko mēs arī pārstāvam jau ilgus gadus.”