Pieci metri trīsdesmit. Kāds ir XPeng ultraminivens X9?
Premium vai pat luksusa miniveni ir reta suga. Šoreiz brauksim ar XPENG X9, kas ir grezna, elektriska vienapjoma automašīna. Gluži kā no Marvel komiksa izkāpušais spēkrats ir piecus metrus un trīsdesmit centimetrus garš, tātad garāks par gandrīz jebkuru luksusklases sedanu.
XPENG X9 konstruēts ap otro sēdekļu rindu, kurā atrodas tikai divi izmeklēti krēsli ar Zero Gravity atpūtas režīmu. XPENG apgalvo, ka izstiepta sēdekļa leņķis un forma izlīdzina ķermeņa daļu spiedienu un imitē tā atrašanos bezsvara stāvoklī. Tam ir tikai viens mīnuss - kamēr atrodaties tajā, neviens nevar apsēsties nedz pie stūres, nedz trešajā rindā. Bet to ir vērts izmēģināt. Vietas tur ir daudz. Parasta izmēra mininevā bagāžniekā vietas vairs nebūtu. Bet Xpeng X9 nav parasts minivens. Ērtākai iekraušanai minivena aizmuguri var palaist zemāk.
Priekšā pie stūres X9 izrādās negaidīti vienkāršs - stūre regulējama ar roku, bet priekšējais stikls ir tik tālu, ka lai to aizsniegtu, nākas piecelties kājās. Liels ekrāns, plata viduskonsole un dziļa kaste tajā ataino mūsdienu minivenu ērtības.
Sēžot pie stūres šķiet, ka uz visām pusēm ir tik daudz automobiļa, ka apgriezties ar to ir neiespējamā misija. Bet nav tik traki - X9 ir piestūrējoši aizmugurējie riteņi, un atpakaļskata kameras attēls redzams pat head - up displejā.
AWD Performance modelim ir visi velkošie riteņi un traka jauda. Jau aizmugures piedziņas X9 ir 320 ZS, bet AWD ir 500. Ja gribas, lai X9 precīzāk klausa stūrei, jāpiegriež elektroniskās skrūves - pneimopiekari zemāk, stūri - stingrāk. Baterija 110 kWh nodrošina 500+ km ceļa.
Sēžot pie stūres ar laiku pārņem tāda kā netaisnības sajūta: kapēc man jāstūrē, ja vislabākā vieta automašīnā ir tieši aiz manis? Un tas maksā vismaz 70 000 eiro. Vai XPENG var piedāvāt arī ko divreiz lētāku? Tagad var! Iepazīstieties ar jauno XPENG L03, sākot ar 37 000 eiro ar līdz pat 520 km nobraukumu. L03 pārstāv jaunāko Xpeng elektromobiļu paaudzi jeb tā saukto "Mona". Izbraukt ar līdz šim lētāki XPENG varēs novembrī.