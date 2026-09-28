“Latvijas valsts meži” jau devīto gadu saglabā Latvijas zaļākā zīmola titulu
25. septembrī Rīgā aizvadītā “Baltijas Zīmolu foruma” laikā “Latvijas valsts meži” jau devīto reizi pēc kārtas tika atzīti par Latvijas zaļāko zīmolu.
Foruma laikā, balstoties uz sabiedrības vērtējumu, tika paziņoti mīlētākie, zaļākie, cilvēcīgākie, mākslīgā intelekta ieteiktākie, atšķirīgākie un globālākie zīmoli Baltijā. Jau devīto gadu “Latvijas valsts meži” izdevies saglabāt līderpozīcijas kā Latvijas zaļākajam zīmolam, kā arī ierindoties 3. vietā starp Latvijas cilvēcīgākajiem zīmoliem.
“Esam lepni par saņemto novērtējumu un pateicīgi Latvijas iedzīvotājiem par uzticību, atzīstot AS “Latvijas valsts meži” par zaļāko zīmolu Latvijā. LVM darbinieki ik dienas rūpējas par Latvijas mežiem un dabas vērtībām – audzē un kopj mežu, tā mazinot klimata pārmaiņas, stiprinot valsts neatkarību un nodrošinot iedzīvotājiem brīvi pieejamas atpūtas iespējas valsts mežos," norāda LVM Korporatīvā zīmola vadītāja Linda Baltraite.
"Šogad saņemtā zaļākā zīmola godalga un trešā vieta cilvēcīgāko zīmolu vērtējumā apliecina, ka sabiedrība novērtē mūsu ikdienas darbu un tā nozīmi. Latvijas zaļākā zīmola godalga ir nozīmīgs apliecinājums un vienlaikus arī atbildība turpināt iesākto, sniedzot ieguldījumu Latvijas labklājībā un attīstībā," pauž Baltraite.
Zaļākie zīmoli tika noteikti, aicinot iedzīvotājus atbildēt uz jautājumu “Vai, jūsuprāt, šis zīmols ir videi draudzīgs?”. Zīmolu cilvēcīgums pētījumā tika noteikts, vērtējot sabiedrības viedokli par to, vai zīmols ir sociāli atbildīgs un dara labas lietas sabiedrībā. Šogad pirmo reizi tika noteikti arī mākslīgā intelekta rekomendētākie zīmoli, kur “Latvija valsts meži” ierindojās 18. vietā no top 50 zīmoliem. Mēneša garumā trim mākslīgā intelekta asistentiem tika vaicāts par cilvēku meklētākajiem zīmoliem vai pakalpojumiem. Latvijas zaļāko zīmolu topā iekļuva “Madara”, “Seal”, “Silvanols” un “Vivi”, bet par Latvijas cilvēcīgāko zīmolu tika atzīts “Mikrotik”, kam seko “Latvijas Televīzij
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2026. gadā "Baltic Brand Forum" notika jau 24. reizi. Ceremonijas laikā tika paziņoti "Brand Capital" pētījuma rezultāti un sveikti zīmoli, kas 2026. gadā iemantojuši cilvēku atzinību Latvijā, Lietuvā un Igaunijā. Tika noteikti uzvarētāji 11 kategorijās. Šogad pirmo reizi tika noskaidroti atšķirīgākie zīmoli, labākie darba devēju zīmoli, mākslīgā intelekta rekomendētākie zīmoli un globālākie Baltijas zīmoli. Jaunās kategorijas papildina līdzšinējos zīmolu vērtēšanas kritērijus un sniedz plašāku ieskatu tajā, kas šobrīd veido spēcīgu, konkurētspējīgu un aktuālu zīmolu.
Šī gada foruma tēma tika veltīta zīmolu atšķirīgumam — spējai izcelties un veidot nozīmīgu saikni ar cilvēkiem laikā, kad zīmoli arvien biežāk izmanto līdzīgus komunikācijas risinājumus.
"Brand Capital" patlaban ir Baltijā plašākais zīmolu un dzīvesstila pētījums. Tā pirmsākumi meklējami 2004. gadā "Latvijas Zīmolu topa" izveidē, bet kopš 2013. gada pētījums tiek veikts arī Lietuvā un Igaunijā. Nodrošinot datu reprezentativitāti, pētījumu veic "Norstat", kas ir viens no vadošajiem un lielākajiem tirgus izpētes datu vācējiem Eiropā.
2026. gadā "Brand Capital" pētījumā apkopoti dati par aptuveni 660 zīmoliem, aptaujājot vairāk nekā 3000 ekonomiski aktīvu Baltijas valstu iedzīvotāju, kuri atbildēja uz teju 300 jautājumiem par dzīvesstilu un attieksmi pret zīmoliem.