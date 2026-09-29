Kā palīdzēt bērniem atpazīt mobingu? Latvijas uzņēmums radījis digitālo programmu “Mobing Stop”
Kā panākt, lai bērni jau no mazotnes un savam vecumposmam atbilstošā veidā mācītos risināt dažādas problēmsituācijas un veidot cieņpilnas savstarpējās attiecības, tādējādi mazinot mobinga risku skolās? Latvijas uzņēmums SIA “MSO” ir izstrādājis digitālu mobinga un emocionālās vardarbības prevencijas programmu “Mobbing Stop”, kas ar videomateriālu, diskusiju un situāciju izspēles palīdzību māca bērniem atpazīt nepieņemamu uzvedību, izprast tās radītās emocijas un izvēlēties piemērotāko rīcību.
Lai gan par mobingu un emocionālo vardarbību izglītības vidē runāts daudz, praksē bērniem joprojām nereti trūkst prasmes miermīlīgi risināt konfliktus, atpazīt savas un citu cilvēku emocijas un laikus meklēt pieaugušo palīdzību. Pēc programmas izstrādē iesaistīto speciālistu novērojumiem, problēmsituācijas, kas agrāk bija raksturīgas pusaudžiem, kļūst aktuālas arvien jaunākiem bērniem. Piemēram, apsaukāšanās, apzināta izstumšana no grupas, pazemošana, fiziska agresija un konflikti digitālajā vidē sastopami jau sākumskolas vecumā. Arī “MSO” pieredze, regulāri papildinot programmas saturu, liecina, ka situācijas, kurām materiāli iepriekš tika veidoti 10. un 11. klases skolēniem, tagad nereti jāapspriež jau 6. un 7. klasē.
Ideja radīt bērniem saprotamu un pedagogiem ērti izmantojamu rīku SIA “MSO” pārstāvei un programmas kuratorei Evijai Sīmanei radās personīgas pieredzes dēļ - ar mobingu skolā saskārās viņas dēls.
“Redzēju, cik smagi bērns pārdzīvo skolā notiekošo, un sapratu, ka problēma ir daudz plašāka, nekā no malas varētu šķist. Radās doma izveidot vienkāršu, bērniem saprotamu programmu, kas palīdzētu pārrunāt šīs situācijas, atpazīt emocijas un mācīties rīkoties citādi,” viņa stāsta. “Skolās ir liela emocionālā spriedze, savukārt pedagogiem ikdienā jārisina ļoti daudz dažādu jautājumu. Arī skolu vide kļūst arvien daudzveidīgāka – bērniem ir atšķirīga valodas, kultūras, sociālā un ģimenes pieredze. Vienlaikus pastāv sistēmiskas problēmas un skolotāju pārslodze. Tas viss nozīmē, ka skolām nepieciešams ērts un praktisks rīks, ar kura palīdzību par savstarpējām attiecībām ar bērniem runāt regulāri un viņu vecumam saprotamā veidā.”
Uzņēmuma atbilde šiem izaicinājumiem ir programma “Mobbing Stop”, kas radīta sadarbībā ar skolu psihologiem un vardarbības prevencijas speciālistiem. Programmas saturs pielāgots dažādiem bērnu vecumposmiem un situācijām, ar kurām viņi var saskarties ikdienā. Pirmsskolas vecuma bērniem paredzētas īsas animācijas, kurās vispirms parādīta problemātiska rīcība un tās sekas, bet pēc tam – tās pašas situācijas pozitīvs atrisinājums. Savukārt skolas vecuma bērniem veidoti video, kuros izspēlētas viņu vecumam aktuālas konfliktsituācijas.
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Pēc animāciju vai video noskatīšanās pedagogs ar bērniem pārrunā redzēto, palīdz atpazīt iesaistīto emocijas un kopīgi meklēt piemērotāko rīcību. Vēl viens atsevišķs programmas virziens ir paredzēts speciālās izglītības iestādēm, pielāgojot materiālu izmantošanu to audzēkņu vajadzībām. Uzņēmums regulāri apkopo pedagogu atsauksmes un pilnveido programmu.
Izglītības iestādes šai programmai piesakās individuāli, noslēdzot līgumu ar uzņēmumu un saņemot piekļuvi digitālajā platformā pieejamajiem materiāliem. Pašlaik “Mobbing Stop” izmanto skolas un pirmsskolas izglītības iestādes dažādos Latvijas reģionos. Visstraujāk programma attīstās pirmsskolu segmentā - tai šobrīd pievienojušās jau vairāk nekā 40 pirmsskolas izglītības iestādes. Pēc Evijas Sīmanes teiktā, interese no skolām ir lielāka par pašreizējo klientu skaitu, taču programmas ieviešanu bieži ierobežo izglītības iestāžu un pašvaldību budžeta iespējas.
SIA “MSO” ir neliels uzņēmums, kas izaudzis no sociāla projekta, tādēļ tā attīstībā īpaši nozīmīgi bijuši dažādi atbalsta mehānismi. Piemēram, 2025. gadā uzņēmums veiksmīgi startēja SEB bankas grantu konkursā “Augšup” un ar programmu “Mobbing Stop Pirmsskola” kļuva par vienu no septiņiem atbalstītajiem projektiem. Būtisku ieguldījumu uzņēmuma izaugsmē devusi arī sadarbība ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA) - dalība biznesa inkubācijas programmā LIAA pārstāvniecībā Siguldā ļāvusi saņemt gan finansiālu atbalstu produkta pilnveidošanai, gan uzņēmējdarbības, digitalizācijas un pārdošanas apmācības, konsultācijas un noderīgus kontaktus.
“Mēs zinājām, kādu programmu vēlamies radīt, taču sākumā mums trūka zināšanu par uzņēmējdarbību, pārdošanu un eksporta tirgiem. Biznesa inkubācijas programma ļoti saīsina ceļu līdz vajadzīgajai informācijai un cilvēkiem. Ja tā nebūtu, bieži vien nezinātu, pie kā vērsties, bet tagad varu uzdot jautājumu un ātri saņemt konsultāciju vai nepieciešamo kontaktu,” uzsver Evija Sīmane.
Pašlaik lielāko izaugsmes potenciālu “MSO” saskata eksportā. Uzņēmums pētījis attīstības iespējas vairākos ārvalstu tirgos un veidojis sākotnējās iestrādes Polijā, Baltijas valstīs, Spānijā un Apvienotajos Arābu Emirātos, taču vistuvāk konkrētai programmas ieviešanai pašlaik ir projekts Šveicē. “MSO” jau prezentējis savu risinājumu potenciālajiem sadarbības partneriem Tičīno kantonā, un pašlaik norit sarunas un nepieciešamo sagatavošanās darbu plānošana, lai programma Šveices tirgū varētu startēt 2027./2028. mācību gadā.
Eksportu iecerēts sākt tieši ar pirmsskolām paredzēto produktu, jo tā pamatā ir animācijas bez ierunāta teksta. Tādēļ citam tirgum nepieciešams iztulkot platformu un pedagogiem paredzētos diskusiju jautājumus, nevis no jauna veidot visu videosaturu.
Par perspektīvu nākotnes tirgu uzņēmums uzskata arī ASV, kur mobinga prevencijas risinājumiem varētu būt ievērojams pieprasījums. Tomēr ieiešana tik lielā un sarežģītā tirgū prasītu plašāku kontaktu tīklu, papildu resursus un rūpīgu sagatavošanos, tādēļ pašlaik “MSO” galvenā uzmanība ir pievērsta pirmajam praktiskajam eksporta solim Šveicē, vienlaikus turpinot pilnveidot programmas Latvijas skolām un pirmsskolām.
Raksts tapis projekta “MVU inovatīvas uzņēmējdarbības attīstībai” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds un Eiropas Savieniba.