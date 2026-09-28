FOTO: Rastrelli, Bīrons un Motosezonas 2026 noslēgums
Šāds vārdu salikums šoruden ir kļuvis pilnīgi loģisks. Katru gadskārtu Latvijas Motoklubu asociācija (MCA) ar saviem biedriem rīko trīs nozīmīgākos Latvijas motosezonas pasākumus - Latvijas Motosezonas atklāšana Rīgā, “Kurland Bike Meet” Ventspilī un Latvijas Motosezonas noslēgums kādā no aktīvākajām Latvijas pilsētām.
Šogad gods iekritis noslēguma pasākumu rīkot Jelgavā. Te liela nozīme ir MCA biedram “Zemgaļu Leģions” MC, kuri sadarbībā ar Jelgavas domi ir izplānojuši šo vērienīgo pasākumu Jelgavas pilsētā 26. septembrī. Motosezona Latvijā vienmēr sākas aprīļa pēdējā sestdienā un noslēdzas septembra pēdējā sestdienā. To der iegaumēt tiem, kam ir interese par Latvijas motodzīvi.
Par sezonas slēgšanu, tās rīkošanu MCA un Free Hawks MC prezidents Uģis Spēlmanis: “Šis gads iekrīt Zemgales zīmē un, ja motosezonas atklāšana ir Rīgas tradīcija, tad noslēguma iespējas ir dažādas. Protams, ka pilsētai, kura uzņem motobraucējus, ir jābūt gatavai, ka tie nebūs daži desmiti motociklistu. Uz sezonas slēgšanu, atkarībā no laika apstākļiem, pulcējas no 1,5 – 3 tūkstošiem motociklistu. Tas ir ievērojams skaitlis un uzliek stingru atbildību par pasākuma rīkošanu, gan MCA, gan pilsētas administrācijai.”
Rastrelli, Bīrons un Motosezonas 2026 noslēgums
Edgars Sondors, “Zemgaļu Leģions” MC prezidents: “Ar saviļņojumu sagaidījām moto brāļus un māsas no malu malām uz vienu foršu un skaļu burziņu. Ierībinājām mūsu skaisto Alma mater un papildinājām pilsētas dzīvi ar vēl vienu labu pasākumu. Esam viens no vecākajiem motoklubiem Latvijā un ar godu nesam Jelgavas vārdu motosabiedrībā.”
Šogad, kopējā noslēgumu parādē, kuru organizēja MCA sadarbībā ar Jelgavas domi, piedalījās ap trīs ar pusi tūkstošiem motobraucēju, kuri svinīgā parādē pa pilsētas ielām godināja viesmīlīgo Jelgavu un vasaras motosezonas noslēgumu. Pat ne visai labvēlīgie laika apstākļi netraucēja izbaudīt šo 2026. gada motosezonas slēgšanas pasākumu. Vakarā notika baļļuks un ROKTAGON rīkotais rokkoncerts. Tāda bija šī sezona, ar ceļojumiem, pasākumiem un smaidu pāri visam! Motociklistu idejām būt!