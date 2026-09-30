Izaugsme sākas ar spēju mainīties. “Caljan” pieredze, attīstot globālu ražošanu Liepājā
Pirms 20 gadiem konveijeru un automatizācijas iekārtu ražotāja “Caljan” darbība Liepājā sākās ar sešiem cilvēkiem un vienkāršu uzdevumu – metināt detaļas, kas tālāk nonāca Dānijā.
Tagad Liepāja ir kļuvusi par “Caljan” grupas lielāko ražošanas un inženierijas centru, kur tiek ne tikai ražotas, bet arī projektētas, testētas un attīstītas tehnoloģijas loģistikas nozarei.
“Šāda izaugsme nav notikusi viena liela lēmuma rezultātā. Tā veidojusies no daudziem secīgiem soļiem, kuros uzņēmums arvien vairāk uzticējis Liepājas komandai,” uzsver “Caljan” vadītājs Gatis Dradeika.
No detaļu metināšanas līdz pilna cikla ražošanai
Kad “Caljan” 2006. gadā sāka darbību Liepājā, galvenais mērķis bija ļoti pragmatisks – atrast vietu, kur ražošanu varētu organizēt efektīvāk un konkurētspējīgāk. Sākumā Liepājas komandas uzdevums bija vienkāršs – metināt atsevišķas detaļas, kas pēc tam tika nosūtītas uz Dāniju. Taču uzņēmuma attīstība parādīja, ka Liepājas potenciāls ir daudz lielāks. Jau divu gadu laikā komanda no atsevišķu detaļu izgatavošanas pārgāja uz pilnu iekārtu būvniecību. 2009. gadā Liepājā darbu sāka pirmais inženieris, un tas kļuva par vienu no būtiskajiem attīstības punktiem – ražotne varēja ne tikai izgatavot to, kas izstrādāts citur, bet arī pati projektēt iekārtas.
Tam sekoja aizvien lielāka atbildība. Liepājas komanda pārņēma vairākus produktu virzienus un arvien lielāku daļu ražošanas procesa – materiālu sagatavošanu, metināšanu, krāsošanu un montāžu.
2014. gadā Liepājai jau tika uzticēta pilna atbildība par “Classic” teleskopisko konveijeru ražošanu. Tas mainīja arī paša uzņēmuma lomu grupā. “Mēs ražojam iekārtas, kas ir gan mehāniski, gan elektroniski sarežģītas, tāpēc līdz ar atbildības pieaugumu bija jāmainās arī cilvēku kompetencēm, infrastruktūrai un procesiem,” saka uzņēmuma vadītājs.
Kad izaugsme piespiež mainīt pašu ražošanas modeli
2016. gadā klientiem visā pasaulē no Liepājas tika piegādāts 431 teleskopiskais konveijers, 2018.–2019. gadā – jau 1236 iekārtas. Vienlaikus tika izveidota pētniecības un attīstības komanda. Esošās telpas vairs nebija piemērotas šādam ražošanas apjomam, tāpēc “Caljan” pieņēma nākamo būtisko lēmumu – iegādāties jaunu ražotni bijušās rūpnīcas “Liepājas metalurga” teritorijā un ražošanas plūsmu veidot atbilstoši uzņēmuma vajadzībām. Jo vairāk pasūtījumu, jo vairāk darbinieku nepieciešams, un, jo vairāk cilvēku, jo sarežģītāka kļūst darba organizācija. Tādēļ uzņēmuma attīstības nākamais solis loģiski veda automatizācijas virzienā. “Neviens konkurents nesnauž, tāpēc vienmēr ir jāattīstās un jādomā par inovācijām,” atzīst Gatis Dradeika.
Eksporta tirgus nosaka tempu
“Caljan” produkcija lielākoties ir paredzēta eksporta tirgiem – aptuveni 95 % saražotā nonāk ASV un Eiropā. Uzņēmuma risinājumi tiek izmantoti loģistikas centros, kuros nepieciešams apstrādāt ļoti lielus paku apjomus, tādēļ pieprasījumu arvien vairāk nosaka nepieciešamība palielināt efektivitāti un samazināt roku darbu.
Īpaši nozīmīgs tirgus ir ASV, kur “Caljan” risinājumi tiek izmantoti arī “Amazon” loģistikas infrastruktūrā. Eiropā uzņēmuma klientu lokā ir tādi lieli paku pārvadātāji kā DHL un DPD. Taču klientu vajadzības mainās. “Loģistikas uzņēmumiem vairs nepietiek tikai ar konveijeru, kas nodrošina kravu plūsmu starp loģistikas sistēmu un kravas automašīnu. Pieaug nepieciešamība pēc sistēmām, kurās cilvēks, konveijers un robots darbojas vienotā procesā,” skaidro uzņēmuma vadītājs. “Caljan” jau sadarbojas ar robotikas uzņēmumiem, tostarp “Boston Dynamics” un “Dexterity”, un uzņēmuma Liepājas komanda arvien vairāk strādā pie risinājumiem, kas ļauj konveijeriem kļūt par daļu no automatizētas loģistikas sistēmas. Tas nozīmē, ka nākamajā attīstības posmā liela nozīme būs ne tikai ražošanas jaudu palielināšanai, bet arī pārejai uz gudrāku un efektīvāku ražošanu, tehnoloģisko attīstību un “Caljan” lomas paplašināšanu, kļūstot par aizvien nozīmīgāku daļu no modernām loģistikas automatizācijas sistēmām.
Pandēmija parādīja, cik ātri var mainīties tirgus
2020.–2021. gads kļuva par vēl vienu pārmaiņu periodu. Pandēmijas laikā strauji pieauga e-komercijas apjomi, līdz ar to arī loģistikas uzņēmumu noslodze. Vienlaikus izteiktāks kļuva darbaspēka trūkums. “Caljan” tajā laikā piedzīvoja būtisku pieprasījuma kāpumu. 2021. gadā klientiem tika piegādātas 1706 teleskopiskās konveijeru un kravu apstrādes iekārtas, kas bija vairāk nekā jebkad iepriekš. Taču pieprasījuma pieaugums uzņēmumam nozīmēja ne tikai iespēju nopelnīt vairāk – tas radīja nepieciešamību ātri palielināt ražošanas kapacitāti. Pēdējā gada laikā Liepājas komanda ir augusi no aptuveni 250 līdz vairāk nekā 400 cilvēku, taču tas ir bijis izaicinājumu pilns ceļš. Pēc Dradeikas teiktā, tieši šī pieredze vēlreiz parādījusi, ka darbaspēka piesaistīšana nevar būt vienīgā izaugsmes stratēģija.
Lielākais izaicinājums – darbaspēka pieejamība
Darbaspēka trūkumu Dradeika min kā vienu no lielākajiem uzņēmuma izaicinājumiem. Un problēma nav tikai augsti kvalificētu inženieru atrašana. “Kļūst arvien grūtāk arī piesaistīt cilvēkus, kas strādā ar rokām, – metinātājus, krāsotājus un montētājus. Šo darbaroku trūkumu cenšamies tagad kompensēt ar automatizācijas iespējām.”
Uzņēmumā jau tiek izmantota robotmetināšana, tiek vērtētas robotizētas krāsošanas iespējas, bet metāla griešanā tradicionālo zāģēšanu aizstāj lāzertehnoloģijas. Ieguvums nav tikai ātrums. Automatizācija ļauj palielināt precizitāti un samazināt atkarību no konkrētajā brīdī pieejamā cilvēku skaita.
Nākamais solis – automatizēt arī to, kas notiek pēc ražošanas
“Caljan” ražotās iekārtas ir mehāniski un elektroniski sarežģītas, tāpēc pirms nosūtīšanas klientam tās nepieciešams rūpīgi pārbaudīt. Līdz šim testēšana bijusi laikietilpīga un prasījusi būtiskus cilvēkresursus. “Mēs vēlamies to automatizēt, padarīt šo procesu īsāku un efektīvāku, lai tas desmit stundu vietā aizņemtu trīs četras stundas, ” stāsta Gatis Dradeika. Tiek analizēts viss process, kur rodas laika patēriņš, kur nepieciešams cilvēka darbs un ko iespējams izdarīt citādi. Tas ir arī veids, kā uzņēmums var augt, nepalielinot cilvēku skaitu tādā pašā proporcijā kā ražošanas apjomu.
Mākslīgais intelekts jau ienāk ikdienas darbā
Līdzīgi uzņēmums raugās uz mākslīgo intelektu. Pašlaik tas būtiski nemaina pašu “Caljan” iekārtu funkcionalitāti, taču to arvien vairāk izmanto ikdienas darbā. Viens no piemēriem ir “Siemens” izstrādātais mākslīgā intelekta rīks, kas palīdz veidot iekārtu elektronikas programmas. Šāds darbs līdz šim prasījis augsti kvalificētus speciālistus un lielu precizitāti. “Ja šis rīks spēs paveikt to, kas solīts, tas būs liels atbalsts mūsu elektronikas inženieru ikdienas darbā,” atzīst Gatis Dradeika. Arī šajā gadījumā būtiskākais jautājums nav tas, vai tehnoloģija aizstās cilvēku, bet gan – cik daudz vairāk cilvēks varēs izdarīt, izmantojot tehnoloģiju.
Kad uzņēmums kļūst par zināšanu centru
Vēl viens būtisks “Caljan” attīstības posms ir saistīts ar to, ka Liepājas komandas funkcijas grupā turpina paplašināties. 2022. gadā “Caljan” iegādājās Austrijas uzņēmumu “PHS Logistiktechnik GmbH”, kas izstrādāja automatizētu mazo paku izkraušanas risinājumu “AutoUnloader”. Pēc darījuma noslēgšanas, produkta attīstība, ražošana un testēšana tika pārcelta uz Liepāju.
2023. gadā automatizācijas risinājumu izstrādē tika nostiprināta sadarbība ar Rīgas Tehnisko universitāti, bet 2025. gadā Liepājā tika atvērts “Caljan” tehnoloģiju centrs. Šie lēmumi apliecina, ka Liepājas loma uzņēmumā vairs nav tikai ražošana. Šeit tiek koncentrēts arvien vairāk zināšanu un kompetenču – inženierija, pētniecība un attīstība, automatizācija, IT, digitalizācija un inovācijas. Tas savukārt arī maina prasības darbiniekiem. Uzņēmumam nepieciešami ne tikai labi ražošanas speciālisti, bet cilvēki, kuri spēj domāt plašāk, savienot dažādas tehnoloģijas un atrast risinājumus situācijās, kur gatavas instrukcijas vēl nepastāv.
Liepājas priekšrocība – ne tikai nodokļu atlaides
Runājot par to, kāpēc “Caljan” attīstība turpinās tieši Liepājā, Dradeika uzsver, ka uzņēmuma izvēli nav noteikusi tikai Liepājas speciālās ekonomiskās zonas (LSEZ) priekšrocību pakete. “Mēs neeesam Liepājā tāpēc, ka te ir speciālā ekonomiskā zona. Tas ir tāds patīkams, izdevīgs bonuss, varētu teikt, bet stratēģiski tam nav tik lielas nozīmes.”
Vairāk tiek novērtēta praktiskā sadarbība un LSEZ ieinteresētība teritorijas attīstībā. Dradeika īpaši izceļ palīdzību dažādu administratīvu un birokrātisku jautājumu risināšanā. Tas ļauj izdarīt arī plašāku secinājumu, ka ražotnes atrašanās vietas konkurētspēju neveido viens nodokļu instruments. Tikpat būtiska ir infrastruktūra, piegādātāju vide, cilvēkresursi, sadarbība ar izglītības iestādēm un spēja uzņēmumam ātri atrisināt praktiskus jautājumus.
Nākotnes izaugsmi var ierobežot tie paši iemesli, kas šodien
“Caljan” nākotni uzņēmuma vadītājs redz ar izaugsmes potenciālu, taču arī apzinās galveno izaicinājumu, ar ko saskarsies ne tikai uzņēmums, bet viss reģions, – demogrāfiju. “Liepāja sevi ir pierādījusi kā lielisku vietu uzņēmējdarbībai un darbam, tomēr mūsu turpmākā attīstība lielā mērā būs atkarīga no tā, kā mainīsies demogrāfiskā situācija. Ja cilvēku skaits darbspējīgā vecumā turpinās samazināties, uzņēmumiem būs jāizvēlas starp diviem risinājumiem – piesaistīt darbaspēku no citām valstīm vai būtiski palielināt automatizācijas līmeni.” Gatis Dradeika uzskata, ka tieši šī izvēle lielā mērā noteiks to, cik strauji “Caljan” varēs turpināt attīstību Liepājā. “Ja tas viss ies vienā virzienā ar imigrāciju vai ar automatizētiem darbagaldiem, tad mēs noteikti vēl šeit varētu paši paplašināties.” Viņš saskata arī potenciālu nākotnē Liepājai piesaistīt citus uzņēmumus, kas varētu attīstīt ražošanu bijušajās industriālajās teritorijās. Taču bez risinājuma darbaspēka problēmai strauja izaugsme būs arvien grūtāka.
Par “Caljan”
“Caljan” ir pasaulē vadošais teleskopisko konveijeru un automatizētas brīvi krautu kravu apstrādes risinājumu ražotājs. Uzņēmums apkalpo klientus Eiropā, Ziemeļamerikā, Āzijā, Āfrikā un Austrālijā. “Caljan” ražošanas un inženierijas centrs Liepājā darbojas kopš 2006. gada un pašlaik ir lielākais uzņēmuma ražošanas un inženierijas centrs, kurā strādā 400 darbinieku. Šeit top ne tikai konveijeri, bet arī inovatīvi automatizācijas risinājumi, un vietējā komanda aktīvi iesaistās globālo produktu izstrādē un pārdošanas atbalstā. Uzņēmuma vadības sistēma ir sertificēta atbilstoši kvalitātes, vides un energopārvaldības standartiem ISO 9001, ISO 14001 un ISO 50001.