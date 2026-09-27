Eiropai priekšā saspringta ziema - ES aicina gatavoties gāzes cenu kāpumam
Eiropas Savienība ziemā iesoļos ar neierasti zemiem gāzes krājumiem, tādēļ dalībvalstis tiek mudinātas savlaicīgi gatavoties un ierobežot enerģijas patēriņu. ES enerģētikas komisārs Dans Jergensens gan uzsver, ka tūlītēji gāzes piegāžu traucējumi Eiropai pašlaik nedraud.
Pašlaik Eiropas Savienības (ES) gāzes krātuves ir piepildītas aptuveni par 70%, kas ir par 12% mazāk nekā šajā laikā pērn. Situāciju sarežģī nestabilitāte Tuvajos Austrumos un konkurence ar Āzijas valstīm par sašķidrinātās dabasgāzes piegādēm.
Tas var atsaukties arī uz iedzīvotāju maciņiem. Eiropas dabasgāzes etaloncena pašlaik ir aptuveni 72 eiro par megavatstundu, bet analītiķi brīdina, ka ziemas aukstākajos mēnešos tā pat varētu pārsniegt 100 eiro.
Jergensens aicinājis ES valstis apsvērt pasākumus, kas palīdzētu samazināt gāzes un elektrības patēriņu. Līdzīgi risinājumi tika izmantoti arī 2022. gada enerģētikas krīzes laikā – tostarp elektroenerģijas patēriņa mazināšana pīķa stundās un taupības pasākumi.
Vienlaikus Brisele nevēlas, lai valstis par katru cenu steigtos piepildīt krātuves. Pašreizējos tirgus apstākļos par pietiekamu varētu uzskatīt aptuveni 80% piepildījumu, jo strauja gāzes iepirkšana pati par sevi varētu vēl vairāk palielināt cenas.