Viens no “Riga Waterfront” investoriem ir par miljonu atmazgāšanu notiesāts Sīrijas pilsonis
Vērienīgā Andrejsalas projekta “Riga Waterfront” investoru vidū ir cilvēks ar kriminālu pagātni. Tas ir Dubaijā dzīvojošs Sīrijas pilsonis Džovans Hadži Osmans, kurš pirms dažiem gadiem Dānijā notiesāts par apjomīgu naudas atmazgāšanu, noskaidrojis Latvijas Televīzijas raidījums “de facto” sadarbībā ar EBU izmeklējošās žurnālistikas tīklu.
Dānijas tiesas materiāli liecina, ka Osmans 2023. gadā atzina vainu 65 miljonu Dānijas kronu jeb vairāk nekā astoņu miljonu eiro atmazgāšanā, lai slēptu naudas noziedzīgo izcelsmi. Vēl pirms apcietināšanas viņš bija iegādājies nekustamos īpašumus Apvienotajos Arābu Emirātos. Viena no šīm adresēm vēlāk norādīta ar “Riga Waterfront” saistītā uzņēmumā.
Osmans ir viens no 32 fiziskajiem investoriem, kuriem pieder B kategorijas kapitāldaļas uzņēmumā “Riga Waterfront Investment Holdings”. Katrs no šiem investoriem uzņēmumā ieguldījis 100 000 eiro. Investoru vidū ir dažādu valstu pilsoņi, tostarp četri Sīrijas pilsoņi.
Tieši 100 000 eiro summa uzmanību piesaista arī cita iemesla dēļ. Latvijas Imigrācijas likums noteiktos apstākļos ļauj ārvalstniekam pretendēt uz termiņuzturēšanās atļauju līdz pieciem gadiem, ja uzņēmuma pamatkapitālā ieguldīti vismaz 100 000 eiro. Tomēr Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (PMLP) “de facto” neatklāja, vai Osmans Latvijā šādai atļaujai ir pieteicies vai to saņēmis. PMLP norādīja, ka kriminālsods var būt pamats uzturēšanās atļaujas atteikumam.
“Riga Waterfront” raidījumam nav tieši atbildējis, vai uzņēmuma investori naudu ieguldījuši ar mērķi iegūt uzturēšanās atļaujas. Projekta pārstāvji uzsvēruši, ka darījumi tiek veikti ar licencētu banku starpniecību un līdz ar to līdzekļu izcelsme tiek pārbaudīta. Savukārt PMLP solījusi raidījuma sniegto informāciju par Osmanu ņemt vērā.
Jāatzīmē, ka “Riga Waterfront” ir viens no vērienīgākajiem pašlaik iecerētajiem Rīgas attīstības projektiem. Andrejsalas un Eksporta ostas teritorijā gar Daugavu paredzēts izveidot jaunu pilsētas kvartālu ar aptuveni 8000 mājokļu, viesnīcām, birojiem un publisko infrastruktūru. Kopējās plānotās investīcijas šajā projektā sasniedz trīs miljardus eiro.