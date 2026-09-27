“airBaltic” kļūs par nākamās valdības rūpju bērnu - līdz janvārim jāpieņem būtisks lēmums
Latvijas nacionālās aviokompānijas “airBaltic” nākotne drīzumā nonāks nākamās valdības dienaskārtībā. Jau līdz janvārim tai, visticamāk, būs jālemj, vai valstij atkal ieguldīt naudu aviokompānijā un uzņemties saistības ar 350 miljonu eiro aizdevuma atmaksu, vēsta TV3 raidījums “Nekā personīga”.
Jauns.lv jau vēstīja, ka “airBaltic” ASV tiesā pašlaik īsteno finanšu reorganizāciju atbilstoši “Chapter 11” procedūrai. Aviokompānijas kopējās parādsaistības sasniegušas aptuveni 1,8 miljardus eiro, bet uzņēmuma izdevumi pārsniedz ieņēmumus. Reorganizācijas laikā piesaistīts līdz 350 miljoniem eiro liels finansējums, kas ļauj uzņēmumam turpināt darbību.
Taču turpmākie mēneši būs izšķiroši. Līdz decembra sākumam “airBaltic” jāuzrāda vismaz divi potenciālie stratēģiskie investori, bet līdz gada beigām jāsamazina līzinga maksājumi, jāpārskata līgumi ar “Airbus” un “Pratt & Whitney”, kā arī jāveic citas izmaiņas uzņēmuma darbībā.
120. dienā pēc pieteikuma iesniegšanas tiesā “airBaltic” jau jābūt noslēgtam līgumam ar vienu vai vairākiem investoriem, kuri būtu gatavi ieguldīt uzņēmumā un garantēt 350 miljonu eiro aizdevuma atmaksu. Ja privātie investori šādas saistības neuzņemsies, tās varētu nākties uzņemties valstij, pretējā gadījumā aizdevēji varētu pārņemt lidmašīnas, vēsta raidījums.
Pašlaik sarunas par iespējamu investēšanu notiek ar “Lufthansa”, Polijas “LOT”, Nīderlandes “KLM”, Turcijas “Turkish Airlines” un citiem uzņēmumiem. Latvijas pusei būtiski esot saglabāt “airBaltic” bāzi Rīgā un nodrošināt Baltijas reģiona savienojamību.
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Ja Latvija pēc reorganizācijas vēlēsies saglabāt būtisku ietekmi “airBaltic”, valstij būtu nepieciešami vismaz 25% plus viena akcija. Tā kā paredzēta jaunu akciju emisija, tās būtu jāiegādājas no jauna. Līdz ar to lēmums par iespējamu jaunu valsts ieguldījumu, visticamāk, būs jāpieņem jau pēc 15. Saeimas vēlēšanām izveidotajai valdībai.