Nezini, par ko balsot? Izstrādāta mājaslapa, kur apkopota svarīgākā informācija par un ap 15. Saeimas vēlēšanām
Līdz 15. Saeimas vēlēšanām atlikušas vien dažas dienas, un informācijas par partijām, kandidātiem un priekšvēlēšanu aktualitātēm netrūkst. Lai tajā visā būtu vieglāk orientēties, izveidota jauna vietne “Vēlēšanu Radars”, kurā vienuviet apkopota ar vēlēšanām saistītā informācija.
"Vēlēšanu Radars" (Vēlēšanu Radars — 15. Saeimas vēlēšanas vienuviet) ideja ir vienkārša. Tā vietā, lai aktuālo par vēlēšanām meklētu vairākās mājaslapās un sociālajos tīklos, “Vēlēšanu Radars” vienuviet apkopo ziņas, informāciju par partijām un dažādus ar vēlēšanām saistītus datus. Turklāt pie publicētās informācijas tiek norādīts tās pirmavots, lai lasītājs varētu pats to plašāk izpētīt.
Vietnē apkopotas Latvijas mediju publikācijas un partiju publiskotā informācija, kā arī dati no oficiāliem avotiem, tostarp Centrālās vēlēšanu komisijas un Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja. Vienuviet iespējams aplūkot arī publicētās sabiedriskās domas aptaujas, tādējādi iegūstot plašāku priekšstatu par priekšvēlēšanu norisēm.
Atsevišķs uzsvars likts uz partiju aktivitātēm internetā. “Vēlēšanu Radars” apkopo publiski pieejamo saturu no partiju mājaslapām, kā arī “YouTube”, “Telegram” un “X”. Tas ļauj vienuviet iepazīties ar partiju un deputāta amata kandidātu ierakstiem un apspriestajiem tematiem.
Vietne var noderēt arī tiem, kuri nevēlas paļauties tikai uz vienu informācijas avotu. Tā kā tiek pievienotas saites uz pirmavotiem, lietotājs var iepazīties ar konkrētā medija publikāciju, partijas ierakstu, oficiālajiem datiem un pats to izvērtēt.
Savukārt vēlēšanu dienā, 3. oktobrī, “Vēlēšanu Radarā” reāllaikā varēs sekot līdzi vēlētāju aktivitātei un balsošanas norisei, kā arī provizoriskajiem 15. Saeimas vēlēšanu rezultātiem.
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Vietnes izstrādātājs Izsolis.lv “Vēlēšanu Radaru” raksturo kā neatkarīgu projektu, kas nav saistīts ne ar vienu politisko partiju vai kandidātu. Tāpat norādīts, ka visu vēlēšanu sarakstu datu apstrādei un publicēšanai tiek izmantota vienota pieeja.
“Vēlēšanu Radars” ir pieejams bez maksas latviešu, krievu un angļu valodā.