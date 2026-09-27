Ukrainā radīts 20 000 dolāru vērts telefons ar iebūvētu dronu detektoru
Ukrainā radīta visai neparasta "iPhone" versija – ar iebūvētu dronu detektoru, kas paredzēts, lai brīdinātu par tuvumā esošiem bezpilota lidaparātiem. Tiesa, par šādu funkciju nāksies pamatīgi piemaksāt – telefona cena sasniedz 20 000 ASV dolāru.
Uzreiz gan jāpiebilst, ka šādu “iPhone” nav radījis pats “Apple”. Par pamatu ņemts jaunais “iPhone 18 Pro Max” ar 2 TB atmiņu, kuru pamatīgi pārveidojusi Kijivas luksusa ierīču darbnīca “Aurum Edition”.
Antenas un papildu ekrāns
Visvairāk uzmanību piesaista telefona aizmugure, kur izvietots atsevišķs modulis ar antenām un nelielu displeju. Pēc tā izstrādātāju sniegtās informācijas, telefonā iebūvētā sistēma skenē radiofrekvences un paredzēta, lai konstatētu tuvumā esošus bezpilota lidaparātus un par tiem brīdinātu lietotāju.
📱 A $20,000 iPhone 18 Pro Max with a built-in drone detector is being sold in Kyiv— NEXTA (@nexta_tv) September 27, 2026
It’s not a new Apple version, but a custom model made by a Ukrainian luxury jewelry atelier. A separate module with antennas and a mini display has been built into the phone to warn about nearby… pic.twitter.com/bvEJ4oTU0k
Šāda funkcija ir ļoti noderīga Ukrainā dzīvojošajiem. Tā nav tikai tehnoloģisks eksperiments, jo Krievijas uzbrukumos droni tiek izmantoti regulāri. Tāpēc savlaicīga to pamanīšana ir kļuvusi par būtisku drošības jautājumu.
Par ko samaksā 20 000 dolāru?
Iespaidīgos 20 000 dolārus gan neveido tikai neparastās tehnoloģijas. Telefona apdarē izmantota oglekļa šķiedra un platīna pārklājums, bet atsevišķas detaļas apstrādātas ar rokām. Dizainā izmantots arī “Clous de Paris” raksts, kas sastopams luksusa pulksteņos un juvelierizstrādājumos.
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Vienlaikus par dronu detektora reālajām spējām pagaidām zināms salīdzinoši maz. Publiski nav pieejami neatkarīgi testi, kas parādītu, no kāda attāluma ierīce spēj uztvert dronus un cik uzticami tā darbojas reālos apstākļos. Tāpēc informācija par detektora iespējām pašlaik galvenokārt balstās uz pašu ierīces veidotāju sniegto informāciju.