Pārtika kļuvusi krietni dārgāka - vai Latvijas minimālā alga tiek līdzi cenu kāpumam?
Lai gan pārtika pēdējos piecos gados Latvijā kļuvusi ievērojami dārgāka, minimālā alga augusi vēl straujāk. Rezultātā par minimālo algu šobrīd iespējams nopirkt nedaudz vairāk pārtikas nekā 2021. gadā.
“Euronews Business” salīdzinājis situāciju 26 Eiropas valstīs. Latvijā minimālās algas saņēmēju pirktspēja attiecībā pret pārtiku pieaugusi par 7%. Salīdzinājumam Igaunijā par minimālo algu šobrīd var nopirkt par 8% vairāk pārtikas nekā 2021. gadā, bet Lietuvā – par vairāk nekā 20% vairāk.
Vienkāršoti sakot, ja 2021. gada augustā par minimālo algu Latvijā varēja iegādāties 100 nosacītus pārtikas grozus, tad šā gada augustā – 107. Neraugoties uz jūtamo pārtikas sadārdzinājumu, minimālās algas kāpums piecu gadu periodā to ir apsteidzis.
Kopumā pārtikas un bezalkoholisko dzērienu cenas Eiropas Savienībā no 2021. gada augusta līdz 2026. gada augustam pieaugušas par 34%. Visstraujākais kāpums reģistrēts Ungārijā – par 57%, Bulgārijā – par 54%, bet Rumānijā – par 53%.
Pārtikas cenas Eiropā sāka kāpt jau pirms Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā 2022. gadā, taču karš cenu pieaugumu vēl pastiprināja. Sadārdzinājās enerģija, mēslojums un transports, bet problēmas lauksaimniecībā palielināja ražotāju izmaksas, kas pakāpeniski nonāca arī līdz veikalu plauktiem.
Tomēr lielākajā daļā analizēto valstu minimālā alga augusi pietiekami strauji, lai pārtikas pirktspēja uzlabotos. Vislielākais pieaugums bijis Serbijā un Melnkalnē – par 37%, Horvātijā – par 30%, bet Albānijā – par 27%.
Pretēja aina vērojama tikai trijās no 26 valstīm. Maltā minimālās algas saņēmēji par savu algu tagad var nopirkt par 6% mazāk pārtikas nekā pirms pieciem gadiem, Spānijā – par 5%, bet Francijā – par 4%.
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Vienlaikus jāņem vērā, ka šie dati neparāda kopējās dzīves dārdzības izmaiņas. “Euronews Business” salīdzinājumā izmantota bruto minimālā alga un pārtikas cenu izmaiņas, neņemot vērā nodokļus, mājokļa izmaksas, komunālos maksājumus, transportu un citus ikdienas tēriņus.