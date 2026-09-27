Gaļa Rīgas Centrāltirgū.
Bizness un ekonomika
Šodien 16:09
PVD vistas gaļā no Igaunijas un Polijas atklāj salmonellas
Pārtikas un veterinārais dienests, pārbaudot vistas gaļas produkciju, divos gadījumos konstatējis salmonellas. Baktērijas atrastas gan saldētās broileru krūtiņās no Igaunijas, gan atkaulotos cāļa šķiņķos no Polijas.
Laboratoriskajās pārbaudēs Igaunijas izcelsmes saldētajās broileru krūtiņās konstatētas “Salmonella Hadar” baktērijas. Šī produkcija līdz veikalu plauktiem gan nav nonākusi – Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) to apturējis noliktavā.
Savukārt Polijā ražotajos atkaulotajos cāļa šķiņķos bez ādas konstatētas “Salmonella Infantis” baktērijas. Runa ir par 500 gramu iepakojumiem ar partijas numuru “2625411101”. PVD informē, ka produkta derīguma termiņš jau ir beidzies un pašlaik tas tirdzniecībā nav pieejams.
Par abiem gadījumiem PVD informāciju ievietojis Eiropas Savienības Ātrās brīdināšanas sistēmā.