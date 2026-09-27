Latvija sper soli tuvāk regulāriem lidojumiem uz Austrāliju
Satiksmes ministrija (SM) saskaņošanai nodevusi likumprojektu, kas paredz parakstīt nolīgumu par gaisa satiksmi starp Latviju un Austrāliju, liecina informācija Tiesību aktu portālā.
SM skaidro, ka nolīguma noslēgšana izveidos tiesisku pamatu regulāriem gaisa pārvadājumiem starp Latviju un Austrāliju.
Ministrijā skaidro, ka 2024. gada oktobrī Malaizijā gaisa satiksmes nolīgumiem veltītajā pasākumā "ICAN2024" notika konsultācijas ar Austrālijas aviācijas institūcijām. Pasākuma laikā abas puses apsprieda divpusēja nolīguma par gaisa satiksmi projektu.
Nolīguma projekts tika nosūtīts saskaņošanai Eiropas Komisijai (EK), no kuras saņemts atzinums, ka nolīguma projekts atbilst Eiropas Savienības (ES) prasībām un var tikt parakstīts.
Nolīgums noteiks Latvijas un Austrālijas aviokompāniju tiesības, regulāro gaisa pārvadājumu sākšanas nosacījumus un darbības noteikumus, kādi būs jāievēro abu valstu aviokompānijām, veicot regulāros pasažieru un kravu gaisa pārvadājumus starp Latviju un Austrāliju.
Vienlaikus nolīgums arī paredzēs nodokļu un nodevu piemērošanu, abpusēju licenču un sertifikātu atzīšanu, strīdu izšķiršanu un citus ar regulāras gaisa satiksmes veikšanu saistītus jautājumus.
Patlaban starp Latviju un Austrāliju nav noslēgts divpusējs nolīgums par gaisa satiksmi. Jauni nolīgumi tiek slēgti, lai paplašinātu regulāro lidojumu maršrutu tīklu.