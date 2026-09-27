Bizness un ekonomika
Šodien 14:09
NA rosina liegt valsts pasūtījumus uzņēmumiem, kas turpina biznesu Krievijā un Baltkrievijā
Uzņēmumiem, kas turpina uzņēmējdarbību Krievijā vai Baltkrievijā, nevajadzētu būt iespējai pretendēt uz valsts pasūtījumiem un atsevišķiem valsts atbalsta instrumentiem, uzskata Nacionālās apvienības premjera amata kandidāte Ilze Indriksone.
Aģentūras LETA raidierakstā "Politiķi! Kas tas vispār bija?!" viņa atgādināja, ka pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā Ekonomikas ministrija uzņēmējus aicināja pārtraukt sadarbību ar agresorvalstīm un vienlaikus piedāvāja atbalsta programmas eksporta tirgu pārorientācijai.
Pēc politiķes teiktā, daļa uzņēmumu no Krievijas tirgus aizgāja, tomēr ne visi to izdarījuši, tādēļ NA joprojām atbalsta ierobežojumus uzņēmumiem, kas turpina sadarboties ar agresorvalstīm.
Indriksone uzsvēra, ka informācijas publiskošana par šādiem uzņēmumiem ļauj sabiedrībai un citiem uzņēmējiem pieņemt informētus lēmumus par sadarbību.