Teju katrā trešajā pārbaudītajā būvniecības uzņēmumā atklāti pārkāpumi
Valsts darba inspekcija (VDI) šogad tematiskajās pārbaudēs būvniecības nozarē konstatējusi 446 pārkāpumus, turklāt pārkāpumi atklāti 31% pārbaudīto uzņēmumu, liecina VDI publicētā informācija.
Biežāk konstatētie pārkāpumi bijuši saistīti ar nenostiprinātām tranšeju malām, neatbilstoši ierīkotām vai izmantotām sastatnēm, kā arī darba aizsardzības prasību neievērošanu, strādājot uz jumtiem un veicot citus darbus augstumā. Inspekcijā uzsver, ka šādi pārkāpumi rada tiešu risku nodarbināto veselībai un dzīvībai, jo kritiens no augstuma vai tranšejas nogruvums var izraisīt smagas vai letālas sekas.
Būtiski darba aizsardzības prasību pārkāpumi konstatēti 12 pārbaudītajos būvobjektos. Izdoti septiņi brīdinājumi un rīkojumi par objekta vai tā daļas darbības apturēšanu, savukārt piecos gadījumos piemēroti administratīvie naudas sodi.
VDI norāda, ka darba devējam ir pienākums novērtēt riskus un nodrošināt drošu darba vidi, atbilstošu darba aprīkojumu, kolektīvos un individuālos aizsardzības līdzekļus, kā arī darbinieku apmācību un instruēšanu.