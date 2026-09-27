“Bite” brīdina klientus: naktī uz pirmdienu Rīgā iespējami īslaicīgi sakaru traucējumi
Lai turpinātu uzlabot mobilo sakaru tīkla veiktspēju un nodrošinātu klientiem vēl kvalitatīvāku pakalpojumu pieredzi, elektronisko sakaru un IKT pakalpojumu sniedzējs "Bite Latvija" naktī uz 28. septembri veiks tīkla programmatūras pilnveidošanas darbus 139 bāzes stacijās dažādās Rīgas apkaimēs.
Tīkla programmatūras pilnveidošanas darbi ir daļa no "Bite Latvija" nepārtrauktās tīkla attīstības programmas. Līdz šim plānotie uzlabojumi jau veiksmīgi īstenoti vairākos Latvijas reģionos, kur programmatūras pilnveidošanas process noritēja bez būtiskas ietekmes uz klientu ikdienas sakariem.
Darbi tiks veikti naktī no 27. uz 28. septembri laikā no plkst. 00.30 līdz 03.00, kad klientu aktivitāte tīklā ir viszemākā. Šajā laikā katrai bāzes stacijai paredzētas divas īslaicīgas restartēšanas reizes, katra aptuveni trīs minūšu ilgumā.
Darbu laikā atsevišķi klienti var saskarties ar īslaicīgiem balss sakaru, mobilā interneta un citu pakalpojumu darbības traucējumiem 2G, 4G un 5G tīklā.
"Tīkla modernizācija un programmatūras pilnveidošana ir nepārtraukts process, kas ļauj mums sekot līdzi strauji augošajam datu patēriņam un klientu prasībām pēc kvalitatīviem sakariem. Regulāri atjauninot tīkla programmatūru, mēs ne tikai uzlabojam esošo pakalpojumu darbību, bet arī stiprinām tīkla noturību un gatavību nākotnes risinājumiem," norāda Aleksandrs Beļajevs, "Bite Latvija" Radio tīkla departamenta vadītājs.
Ja pēc darbu noslēguma rodas sakaru darbības traucējumi, aicinām vispirms restartēt ierīci, nepieciešamības gadījumā atkārtoti. Ja problēmu neizdodas novērst, klienti Latvijā aicināti zvanīt klientu apkalpošanas centram uz numuru 1601.
"Bite Latvija" atvainojas klientiem par iespējamām īslaicīgām neērtībām un pateicas par sapratni. Veiktie uzlabojumi palīdzēs nodrošināt vēl stabilāku tīkla darbību, augstāku pakalpojumu kvalitāti un sagatavot infrastruktūru nākotnes tehnoloģiju attīstībai.