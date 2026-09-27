VID atceļ iepriekš noteiktos ierobežojumus “Mere” veikalu pārvaldītājam
Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde ir atcēlusi nodrošinājumu sankciju dēļ slēgto veikalu "Mere" pārvaldītājam SIA "Latprodukti", liecina informācija "Firmas.lv".
Ar VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvaldes 18. septembra vēstuli "Latprodukti" atcelts aizliegums pamatkapitāla samazināšanai, aizlieguma atzīme komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai un grozīšanai, aizliegums par izmaiņu - reorganizācijas, likvidācijas, amatpersonu un daļu īpašnieku izslēgšanu - reģistrāciju Latvijas Uzņēmumu reģistra vestajā Komercreģistrā.
Jau ziņots, ka ar VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvaldes 17. septembra lēmumu "Latprodukti" bija piemērots nodrošinājums.
Šobrīd "Latprodukti" nav VID administrēto nodokļu parāda, kas kopsummā pārsniedz 150 eiro, taču šogad 16. septembrī kompānijai bija VID administrēto nodokļu parāds 257 152 eiro apmērā.
Tāpat ziņots, ka šā gada jūlijā Eiropas Savienības (ES) 21. sankciju kārtā iekļauts "Latprodukti" īpašnieks, Krievijas uzņēmējs Sergejs Šnaiders. "Mere" nekavējoties bija jāpārtrauc saimnieciskā darbība, ievērojot ES sankciju ierobežojumus.
"Svetofor Group" dibinātāji un līdzīpašnieki pārvalda vairāk nekā 2200 veikalu Krievijā un citās valstīs ar zīmoliem "Svetofor", "Mere" un "MyPrice".
Šnaiders ir iekļauts sankciju sarakstā, jo materiāli vai finansiāli atbalsta darbības, kuras grauj vai apdraud Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību.
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"Latprodukti" 2024. gadā strādāja ar 31,57 miljonu eiro apgrozījumu, kas bija par 53% vairāk nekā 2023. gadā, taču uzņēmums cieta zaudējumus 71 841 eiro apmērā pretstatā peļņai gadu iepriekš. Kompānijas 2025. gada finanšu rezultāti pagaidām nav publiskoti. Kompānija "Latprodukti" reģistrēta 2020. gadā, un tās pamatkapitāls ir 365 000 eiro, liecina "Firmas.lv" informācija. Uzņēmums pilnībā pieder Serbijā reģistrētai kompānijai "SKTrade DOO Beograd", bet patiesais labuma guvējs ir Šnaiders.
Pēc "Firmas.lv" datiem, Latvijā bija 12 "Mere" veikali Rīgā, Daugavpilī, Jelgavā, Jēkabpilī, Liepājā, Rēzeknē, Tukumā, Valkā un Ventspilī.
Šnaideram pastarpināti pieder arī Lietuvas "Valiente" filiāle Latvijā. Līdz 2025. gada 19. septembrim "Valiente", kas pārvaldīja "Mere" tīklu Lietuvā, piederēja pieciem Krievijas pilsoņiem, tostarp Annai Šnaiderei (66%), Rustamam Kiližekovam (15%), Andrejam Šnaideram, kurš ir Šnaidera brālis, (12%), Valērijam Jakovļevam (5%) un Andrejam Veikulainenam (2%). Taču portāls "Delfi.lt" 2025. gada oktobra vidū ziņoja, ka Krievijas pilsoņi "Mere" veikalu Lietuvā operatorkompānijas īpašumtiesības ir nodevuši Spānijā reģistrētam uzņēmumam.