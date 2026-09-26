Ardievas lētiem lidojumiem - kāpēc biļešu cenas aug
Naftas cenu straujā kāpuma sekas izjūt ne tikai autovadītāji un kravu pārvadātāji – ievērojami sadārdzinājušies arī aviopārvadājumi. Tiem, kuri šobrīd meklē izdevīgas aviobiļetes rudens vai Ziemassvētku brīvdienām, lēti piedāvājumi var nākties meklēt krietni ilgāk.
Saskaņā ar Federālās statistikas pārvaldes datiem šā gada pirmajā pusgadā starptautisko aviobiļešu vidējā cena bija par 8,5% augstāka nekā pirms gada. Eksperti prognozē, ka gada beigās cenu pieaugums varētu būt vēl lielāks.
Aviokompānijas vairs nesteidzas ar akcijām
Lielās aviokompānijas pašlaik izvairās no agresīvām cenu akcijām, jo arī tām būtiski pieaugušas izmaksas. Naftas cenu kāpums palielinājis aviācijas degvielas izmaksas, un daļa šī sadārdzinājuma tiek pārnesta uz pasažieriem.
Vienlaikus lielākajām Eiropas aviokompānijām – “Lufthansa Group”, “Air France-KLM” un “Ryanair” – pēdējos mēnešos samazinājušies peļņas rādītāji un peļņas normas.
Pasažieru skaits sasniegs rekordlielu līmeni
Neraugoties uz augstajām cenām un ģeopolitisko nestabilitāti, pieprasījums pēc lidojumiem saglabājas ļoti augsts. Starptautiskā gaisa transporta asociācija (IATA) prognozē, ka šogad pasaulē tiks sasniegts jauns pasažieru skaita rekords – pirmo reizi aviokompānijas gadā varētu pārvadāt vairāk nekā piecus miljardus pasažieru.
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Tomēr augstās izmaksas būtiski samazina aviokompāniju peļņu. IATA lēš, ka visas nozares kopējā peļņas norma ir tikai aptuveni 2%, kas ir zemākais līmenis kopš Covid-19 pandēmijas.
Mazākās aviokompānijas var nonākt grūtībās
Nozarē pieaug bažas arī par mazāku aviokompāniju finansiālo stabilitāti. Ziemas sezona aviācijas biznesam tradicionāli ir sarežģītāka, un uzņēmumiem ar nelielām finanšu rezervēm augstās degvielas un citas izmaksas var radīt nopietnas problēmas.
Par nozares sarežģīto situāciju liecina arī jaunākie notikumi. ASV zemo cenu aviokompānija “Spirit Airlines” bija spiesta pārtraukt darbību, savukārt “Lufthansa” slēdza savu meitasuzņēmumu “CityLine”, cita starpā minot arī degvielas cenu pieaugumu.
Arī Latvijas aviokompānija “airBaltic” saskaņā ar ASV tiesību aktiem iesniegusi pieteikumu aizsardzībai pret kreditoriem.