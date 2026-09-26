Noskaidrots, uz ko gatavi taupīt Latvijas iedzīvotāji, lai sakrātu mājokļa pirmajai iemaksai
Lai sakrātu pirmajai iemaksai sava mājokļa iegādei, vairums iedzīvotāju ir gatavi samazināt tēriņus hobijiem, izklaidei un ceļojumiem, informēja "SEB bankas" pārstāvji, atsaucoties uz veikto aptauju.
Aptaujas dati rāda, ka vairāk nekā trešdaļa jeb 37% potenciālo mājokļa pircēju pirmajai iemaksai būtu gatavi novirzīt līdz 10 000 eiro, bet gandrīz piektā daļa apsvērtu pirmo iemaksu līdz 20 000 eiro.
Lai uzkrātu nepieciešamo summu, 35% iedzīvotāju būtu gatavi ik mēnesi atlikt līdz 200 eiro. Vēl 18% šim mērķim varētu novirzīt no 200 līdz 300 eiro, 10% - no 300 līdz 400 eiro, bet 9% - no 400 līdz 500 eiro mēnesī. Vairāk nekā 500 eiro mēnesī pirmajai iemaksai varētu atvēlēt 8% aptaujāto, savukārt 20% norāda, ka viņiem pašlaik nav iespēju veidot uzkrājumu pirmajai iemaksai.
Iespējas sakrāt pirmajai iemaksai atšķiras dažādās iedzīvotāju grupās. Piemēram, vīrieši biežāk nekā sievietes norāda, ka uzkrājumam var atvēlēt lielākas summas, bet iedzīvotāji vecumā no 18 līdz 39 gadiem biežāk nekā citi ir gatavi pirmajai iemaksai atvēlēt lielākas summas un retāk saskaras ar situāciju, kad uzkrājumu veidot nav iespējams vispār. Savukārt vēlāk dzīvē, pieaugot dažādiem ikdienas izdevumiem un finanšu saistībām, atrast līdzekļus pirmajai iemaksai nereti kļūst sarežģītāk.
Lai uzkrātu pirmajai iemaksai nepieciešamo summu, iedzīvotāji visbiežāk būtu gatavi pārskatīt savus ikdienas paradumus - gandrīz trešdaļa jeb 30% samazinātu tēriņus hobijiem, izklaidei, apģērbam un citām lietām. Katrs ceturtais būtu gatavs uz laiku atteikties no ceļojumiem, savukārt 28% apsvērtu iespēju pārdot sev piederošu nekustamo īpašumu. 15% pirmajai iemaksai izmantotu ieguldījumus vai pensiju uzkrājumus, bet 13% nepieciešamības gadījumā lūgtu palīdzību ģimenei vai radiniekiem.
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Jaunākie iedzīvotāji daudz biežāk ir gatavi samazināt ikdienas tēriņus un atteikties no daļas ierasto izdevumu. Piemēram, vecuma grupā no 18 līdz 29 gadiem 46% būtu gatavi samazināt ikdienas patēriņu, bet 39% uz laiku atteiktos no ceļojumiem, savukārt vecākajās vecuma grupās biežāk tiek apsvērta jau esoša īpašuma izmantošana vai pārdošana.
Iedzīvotāju aptauju pēc "SEB bankas" pasūtījuma 2026. gada jūnijā veica uzņēmums "Norstat". Tajā piedalījās 1005 respondenti vecumā no 18 līdz 74 gadiem.