Zināms, kurā Latvijas reģionā iedzīvotāji divreiz biežāk pērk dārgus mobilos telefonus
Mobilo pakalpojumu uzņēmuma apkopotā informācija liecina, ka viedtālruņu pirkumu vērtība Rīgas lielajos tirdzniecības centros ir par 50 % lielāka nekā klientu centros Latvijas reģionos.
Vēl izteiktākas atšķirības vērojamas premium viedtālruņu segmenta iegādē – ja reģionos aptuveni 10 % no visiem pirkumiem pārsniedz 1000 eiro robežu, tad Rīgā šādu pirkumu īpatsvars ir divas reizes lielāks.
"Mūsu dati uzskatāmi parāda ekonomisko situāciju Latvijā un atšķirības starp iedzīvotāju pirktspēju Latvijas pilsētās un reģionos. Zīmīgi, ka arī galvaspilsētā ir redzamas būtiskas atšķirības – Rīgas mikrorajonu klientu centros viedtālruņu pirkumu vērtība ir aptuveni uz pusi mazāka nekā tādos lielajos tirdzniecības centros kā "Spice", "Akropole" un "Riga Plaza"," stāsta "Tele2" mazumtirdzniecības departamenta vadītājs Aivars Maļinovskis.
Uzņēmuma dati rāda, ka Latvijas reģionos visbiežāk tiek iegādātas ierīces cenā līdz 250 eiro – tās veido 40 % līdz 45 % no visiem pirkumiem. Savukārt Rīgā šī cenu segmenta ierīces izvēlas mazāk nekā 30 % no visiem pirkumiem.