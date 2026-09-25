No 1. novembra par precēm, kas pasūtītas ārpus ES, maksāsim dārgāk
Eiropas Komisijas (EK) pieņēmusi lēmumu no 1. novembra ārpus bloka internetā pasūtītajām precēm Eiropas Savienībā (ES) piemērot jaunu apstrādes maksu.
Maksu divu eiro apmērā piemēros katrai precei, kas iegādāta internetveikalos ārpus ES. Par samaksu būs atbildīgas tiešsaistes iepirkšanās platformas, nevis sūtījumu saņēmēji. Maksu iekasēs ES valstu iestādes. ES valstu muitas iestādes 2025. gadā apstrādāja aptuveni sešus miljardus sūtījumu no tiešsaistes mazumtirgotājiem ārpus bloka. 90% šo sūtījumu bija no Ķīnas.
Nodeva ir paredzēta, lai segtu pieaugošās izmaksas, kas saistītas ar arvien lielāko e-komercijas sūtījumu skaitu. Šādas maksas ieviešanu paredz Eiropas Parlamenta septembrī pieņemtie grozījumi e-komercijas un muitas noteikumos. EK kompetencē ir noteikt nodevas apmēru. Jau ziņots, ka jūlijā tika ieviests trīs eiro muitas nodoklis par precēm, ko iedzīvotāji iegādājas interneta veikalos un tirdzniecības platformās ārpus ES.