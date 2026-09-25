VIDEO: Latvijā radīts pārtvērējdrons krāšņi iznīcina mērķi - uzņēmums uzsāk sadarbību ar ASV
Latvijā dibinātais aizsardzības tehnoloģiju uzņēmums “ORIGIN” parasktījis sadarbības memorandu ar ASV uzņēmums “Anduril” par pretdronu pretgaisa aizsardzības risinājumiem NATO austrumu flangam.
Vienošanās paredz kopīgas pārbaudes un demonstrējumus Latvijā, lai novērtētu, kā abu uzņēmumu tehnoloģijas varētu papildināt daudzslāņu pretgaisa aizsardzību pret dronu radītajiem apdraudējumiem. Uzņēmumi izvērtēs iespēju integrēt ORIGIN autonomo pārtvērējdronu BLAZE ar “Anduril” no sensoru veida neatkarīgo vadības un kontroles platformu “Lattice", tādējādi radot daudzslāņu pretdronu aizsardzības risinājumu Latvijas pretgaisa aizsardzības stiprināšanai.
Uzņēmumi ir vienojušies Latvijā kopīgi veikt tehnoloģiju pārbaudes
“Lattice” ir “Anduril” programmatūras platforma, kas dažādu sensoru un bezpilota sistēmu datus apvieno vienotā vidē. Tā operatoriem nodrošina reāllaika pārskatu par situāciju kaujas laukā un ļauj dot uzdevumus platformai pieslēgtajiem sensoriem, transportlīdzekļiem un citiem līdzekļiem. Memoranda ietvaros ORIGIN un “Anduril” izvērtēs, kā BLAZE kopā ar izvērstajiem radariem un citiem sensoriem varētu tikt integrēts šajā vidē, kā arī izstrādās pretdronu operāciju koncepciju.
Uzņēmumi ir vienojušies Latvijā kopīgi veikt tehnoloģiju pārbaudes, demonstrējumus un validāciju, kā arī izstrādāt operāciju koncepciju, nodrošināt datu apmaiņu un vērtēt risinājumu efektivitāti dažādos pretdronu aizsardzības scenārijos. Sadarbības rezultātā pārtvērējdroni varētu darboties kā daļa no plašākas aizsardzības infrastruktūras, nevis kā atsevišķi risinājumi. Apdraudējumiem kļūstot arvien vairāk savstarpēji koordinētiem, spēja integrēties vienotā vadības un kontroles vidē kļūst par priekšnoteikumu visaptverošas pretgaisa aizsardzības izveidei.
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“Mēs vēlamies strādāt kopā ar nozares līderiem un novatoriem, lai radītu pretdronu sistēmas, kas sniedz reālu ieguldījumu NATO sabiedroto aizsardzības spēju stiprināšanā. BLAZE integrācija ar “Anduril” platformu “Lattice” ļautu mūsu pārtvērējdroniem darboties vienotā sistēmā, nodrošinot sabiedroto spēkiem labāku situācijas pārskatāmību un ātrāku reakciju uz mainīgajiem dronu radītajiem apdraudējumiem. Tieši šādas spējas ir nepieciešamas mūsdienīgai pretgaisa aizsardzībai un NATO austrumu flanga valstīm, lai tās varētu efektīvi aizsargāt savu gaisa telpu," pauž "ORIGIN" komercdirektors Mārtiņš Mārenis.
Memorands parakstīts Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) organizētās Latvijas uzņēmēju tirdzniecības misijas laikā, kas norisinās Amerikas Savienotajās Valstīs Valsts prezidenta Edgara Rinkēviča oficiālās vizītes ietvaros. Misija turpināsies līdz 27. septembrim un aptver Ņujorku, Losandželosu un Sandjego. Tajā piedalās uzņēmumu un organizāciju pārstāvji četros nozaru virzienos, tostarp aizsardzības un divējāda lietojuma tehnoloģiju jomā.
“ORIGIN un “Anduril” sadarbības memorands ir nozīmīgs šīs tirdzniecības misijas rezultāts. "ORIGIN" ir ieradies ASV ar Latvijā izstrādātām aizsardzības tehnoloģijām un konkrētu sadarbības piedāvājumu, savukārt memoranda parakstīšana apliecina “Anduril” interesi šo sadarbību attīstīt. Latvijas uzņēmumu mērķis ir kopā ar ASV partneriem īstenot kopīgus projektus, saņemt pasūtījumus un piesaistīt investīcijas. LIAA arī turpmāk palīdzēs šo sadarbību virzīt,” uzsver LIAA direktore Ieva Jāgere.
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“Lattice” ir atvērta programmatūras platforma
“Anduril” “Lattice” ir atvērta programmatūras platforma, ko var izmantot dažādu uzdevumu veikšanai un vairākās nozarēs, tostarp sabiedrības drošības, drošības un aizsardzības jomā. Platforma ir veidota neatkarīgi no konkrētiem sensoriem, tīkliem un sistēmām. “Lattice” apkopo datus no dažādiem un ģeogrāfiski izkliedētiem sensoriem, datu plūsmām un sistēmām un apvieno tos vienotā integrācijas vidē. Mākslīgais intelekts, mašīnmācīšanās, kā arī sensoru un datu apstrādes risinājumi atlasa lietotājiem būtiskāko informāciju un ļauj no pašas platformas dot uzdevumus citām sistēmām, piemēram, sensoriem un transportlīdzekļiem.
Pašlaik “Lattice” darbojas kā mākslīgā intelekta programmatūras integrācijas un tīkla slānis dažādām “Anduril” klientu izmantotajām esošajām sistēmām. Platforma automatizē simtiem darbībā ieviestu robotizētu sistēmu, tostarp tādu klientu vajadzībām kā ASV Muitas un robežapsardzības dienests, ASV Speciālo operāciju pavēlniecība un Apvienotās Karalistes Iekšlietu ministrija.
"BLAZE" ir radara vadīta autonoma pārtvērējdronu sistēma
ORIGIN izstrādātais BLAZE ir radara vadīta autonoma pārtvērējdronu sistēma, kas paredzēta ātri kustīgu gaisa mērķu, tostarp dronu un klejojošās munīcijas, neitralizēšanai. Sistēma radara datus saņem tieši un izmanto tos borta autopilota vadībai. Tas ļauj BLAZE autonomi lidot mērķa virzienā, bet pēc tam operatora uzraudzībā to identificēt, izsekot un pārtvert.
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BLAZE ir veidots atbilstoši NATO savietojamības prasībām un paredzēts izmantošanai reālos apstākļos. Tas ir pirmais NATO kodificētais autonomais pārtvērējdrons, kas aprīkots ar STANAG prasībām atbilstošu kaujas galviņas moduli un ir pieejams tūlītējai piegādei. Latvija bija pirmā Eiropas valsts, kas pasūtīja un saņēma BLAZE sistēmas; tai sekoja Igaunija, Beļģija un Francija.
Par uzņēmumiem
“Anduril” ir ASV aizsardzības tehnoloģiju uzņēmums, kas projektē, izstrādā un ražo autonomās sistēmas un uzdevumu autonomijas programmatūru, tostarp programmatūras platformu “Lattice” un pretgaisa aizsardzības risinājumu “Lattice for Air Defense”. Uzņēmums dibināts 2017. gadā, un tā galvenā mītne atrodas Kostamesā, Kalifornijā. “Anduril” izstrādā bezpilota lidaparātus, pretdronu aizsardzības līdzekļus, zemūdens transportlīdzekļus un autonomus novērošanas torņus, kā arī ražošanas platformu “Arsenal”, kas ļauj autonomās sistēmas izgatavot lielā apjomā. Uzņēmums sadarbojas ar ASV Aizsardzības ministriju un sabiedroto valstu valdībām, tostarp Apvienotajā Karalistē un Austrālijā, un kopš dibināšanas ir izaudzis līdz vairākiem tūkstošiem darbinieku.
ORIGIN ir Eiropas aizsardzības tehnoloģiju uzņēmums, kas izstrādā autonomas bezpilota sistēmas mūsdienu kaujas laukam. Uzņēmums dibināts Latvijā 2022. gadā, reaģējot uz Krievijas pilna mēroga iebrukumu Ukrainā. ORIGIN apvieno modernus aparatūras risinājumus, mākslīgo intelektu un datorredzi, lai tā platformas spētu autonomi darboties elektroniski un fiziski apgrūtinātos apstākļos. Uzņēmuma galvenās sistēmas – pārtvērējdrons BLAZE un trieciena drons BEAK – tiek izmantotas NATO valstīs un Ukrainā, savukārt to ražošanu nodrošina noturīgs ražotņu tīkls vairākās Eiropas valstīs. Cieši sadarbojoties ar militārajiem lietotājiem, ORIGIN strauji izstrādā, ievieš un pilnveido sistēmas atbilstoši mainīgajām operacionālajām vajadzībām.