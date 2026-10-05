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Nosaukts labākais ceļojumu galamērķis 2027. gadam
Tradicionāli pasaulē lielākais ceļojumu izdevniecības zīmols "Lonely Planet" rudenī apkopo labākos galamērķus, kurus vērts apmeklēt nākamajā gadā.
Šogad "Best in Travel 2027" sarakstā iekļauti veseli 50 galamērķi visā pasaulē.
Kā norāda izdevuma pārstāvji, saraksts tapis, balstoties uz tā autoru personīgo pieredzi - viņi paši apmeklējuši šīs vietas, redzējuši tās savām acīm un atgriezušies ar pārliecību, ka šos galamērķus ir vērts ieteikt arī citiem ceļotājiem.
Eiropā "Lonely Planet" 2027. gadā iesaka pievērst uzmanību šādiem galamērķiem:
- Veneto reģions, Itālija;
- Falsterbo, Zviedrija;
- "Killary" fjords, Īrija;
- Leona, Spānija;
- Desava, Vācija;
- Napoleona ceļš, Francija;
- Šibenika, Horvātija;
- Egejas jūra, Grieķija;
- Lipāru salas, Itālija;
- Svētā Katberta ceļš, Lielbritānija.