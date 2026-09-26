Kalnā augšā, no kalna lejā: testējam "Porsche Cayenne Electric"
Lai noskaidrotu, vai jaunais elektriskais "Porsche Cayenne" spēj ne tikai traukties pa šoseju, bet arī pārvarēt bezceļa apstākļus, jauns.lv to izmēģināja Kapadokijas kalnos.
Parasti jau auto tirgotāji nav sajūsmā, ja žurnālisti viņu demonstrācijas automašīnas testē viegli ekstrēmos apstākļos - galu galā, tie vāģi taču vēl ir jāpārdod, tādēļ nebūtu labi kaut ko noskrāpēt vai nobružāt. Lielajos testos, ko rīko automašīnu ražotāji, saaicinot žurnālistus no tuvām un tālām valstīm, šajā ziņā iespējas ir mazliet plašākas. Protams, speciāli apskādēt mašīnu jums neviens neļaus arī šādā pasākumā, taču, ja runa ir par apvidus auto, tad maršruti parasti tiek izvēlēti tā, lai parādītu spēkrata iespējas arī ārpus asfaltētiem ceļiem. "Porsche" sava jaunā un elektriskā "Cayenne" iespēju demonstrācijai bija izvēlējušies Turcijas vidienē esošo Kapadokijas reģionu, kur pieejami kalni, pakalni un klintis visām gaumēm.
1000 zirgspēki un 2,5 sekundes
Īstenie benzīngalvas droši vien vēl ilgi nepiedos "Porsche" pievēršanos elektromobiļu ražošanai, jo īstam "poršam" taču jābūt aprīkotam ar skaļu iekšdedzes dzinēju - tā, lai pa gabalu visi redz un dzird, ka tuvojas sporta auto. Tas, ka sportiskums nekur nav pazudis, bet varbūt pat elektriskajā versijā ir pieaudzis, šādiem klasisko vērtību cienītājiem nekrīt svarā. Labā ziņa gan ir tā, ka "Porsche" ir piekoriģējuši savus zaļos plānus un nu vairs nerunā par pilnīgu pāreju uz elektromobiļiem tuvāko gadu laikā, tātad klasiskie iekšdedzes dzinēju "porši" nekur nepazudīs. Taču ar jauno "Cayenne" vācieši ir pārspējuši paši sevi, radot elektroauto, kurš vienlaikus ir gan ļoti sportisks, gan praktisks, gan universāls.
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Sāksim ar sportiskumu. Tā te varbūt ir pat par daudz, kaut gan nekad nebūtu domājis, ka kādreiz rakstīšu tik ķecerīgas rindas. Jaudīgākā "Cayenne Turbo Electric" versija mums piedāvā 844 zirgspēkus (ko vajadzības gadījumā var palielināt līdz tūkstotim ar astīti, bet par to mazliet vēlāk) un 2,5 sekundes no 0 līdz 100 kilometriem stundā. Būtībā tā jau ir 1. formulas dinamika un vēl tālāk paātrinājuma ziņā automašīnai neļauj iet fizikas likumi. No 0 līdz 200 km/h - 7,4 sekundes. Lielum lielais vairums automašīnu šajās 7 sekundēs tiek knapi līdz 100 km/h, kamēr "Turbo Electric" jau ir sasniedzis 200 km/h.
Iespaidīgi, taču tāda jauda uzliek arī diezgan lielu atbildības nastu, jo ar šādu auto tu vienā lēcienā esi ticis līdz ielas stūrim... un ietriecies mašīnā, kas izgriežas no blakus šķērsielas. Uz autobāņa tāda jauda ir forša, taču uz Latvijas ceļiem ar tik zvērīgu auto var ātri palikt bez tiesībām. Arī līdzbraucēji tev neteiks paldies, ja regulāri demonstrēsi viņiem sava auto uzrāvienu - diezgan ātri viņi prasīsies ārā vai pat pievems tavu smalko auto. Es pats parasti ar sliktu dūšu automašīnās necīnos, taču, kad "Porsche" pilots mani vizināja pa trasi, demonstrējot auto spējas, tad ar diviem apļiem man bija gana un vairāk negribējās justies kā jauno astronautu programmas dalībniekiem, kuru pārbauda uz spēju izturēt pārslodzes un paātrinājumu.
Taču nav jau obligāti jāizvēlas pati jaudīgākā versija, kas turklāt maksā no 170 000 eiro uz augšu. Jaudas ziņā vienu pakāpienu zemāk ir "Cayenne S Electric" ar 536 zirgspēkiem un 3,8 sekundēm līdz 100 km/h. Testiem atvēlētās dienas lielāko daļu nobraucu tieši ar šo elektriskā "Cayenne" versiju un varu apgalvot, ka, ja vien neesi sadomājis piedalīties sacīkstēs, ar to ir vairāk nekā pietiekami. Un arī maksā ne tik dārgi - sākot no "tikai" 130 000 eiro. Bet, ja pavisam godīgi, tad Latvijas apstākļos personīgi es laikam paliktu pie nosacīti vienkāršākās komplektācijas - "Cayenne Electric". 402 zirgspēki un 4,8 sekundēs no 0 līdz 100 km/h - reālajā dzīvē uz reālajiem mūsu ceļiem nudien neko vairāk arī nevajag. Tiesa, piecciparu skaitlī gan arī te ierakstīties neizdosies, jo cenu lapa sākas no nepilniem 110 000 eiro.
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Ja runājam par dinamiku, tad dārgākajās versijās pie auto stūres ir podziņa, kas ļauj aktivizēt "Push to Pass" funkciju. Tā ir ļoti noderīga podziņa, jo uz desmit sekundēm mašīnai piešķilt vēl papildus jaudu - vēl vairāk nekā 100 zirgspēkus. Tātad "Cayenne Turbo Eelectric" kopā sanāk jau virs 1000 "zirgiem"... Šī superspēja noder brīdī, kad nepieciešams veikt ātru apdzīšanu - nospied podziņu, saņem papildus "zirgus" un vienā rāvienā esi garām.
Karalis uz šosejas un bezceļā
Pārejam pie praktiskās puses. Vai elektriskais "Cayenne" ir ērts? Jā, tāds tas tiešām ir, vietas pietiek arī otrajā sēdekļu rindā. Arī bagāžnieks gana liels. Apdares kvalitāte, kā jau "Porsche" ierasts, ir augstā līmenī - šis tomēr ir "premium" klases auto. Interjera redzamākais jauninājums ir centrālais displejs, kas, atšķirībā no daudziem citiem mūsdienu auto, ir neviens vienkārši kaut kā uzkarināts pie priekšējā paneļa, bet gan tajā kārtīgi iestrādāts. Turklāt displejs ir ieliekts, tā atvieglojot darbošanos ar ikonām, kas atrodas ekrāna apakšējā daļā. Dažas klimatkontroles pogas un audiosistēmas skaļuma regulētājs saglabāti fiziskā formā, par ko liels paldies. Vēl viens jaunums ir tas, ka apsildāmi ir ne tikai sēdekļi un stūre, bet arī roku balsti durvīs un starp priekšējiem sēdekļiem.
Braukt ar elektrisko "Cayenne", vienalga kura no modifikācijām tā būtu, ir viegli, ērti un patīkami. Piekari inženieri ir uzmeistarojuši tā, lai automobilis pagriezienos un bremzēšanas laikā nesvērtos uz vienu vai otru pusi. Braucot gan tu tam īpaši nepievērs uzmanību, jo ātri vien pierodi pie tā, cik auto ir stabils, taču patiesībā tādu izmēru mašīnai šāda stabilitāte nebūt nav pašsaprotama - to ātri var saprast, iekāpjot kādā citā mašīnā.
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Te nu mēs esam nonākuši pie "Cayenne" universāluma. Var tikai pabrīnīties, kā inženieriem ir izdevies vienā braucamajā apvienot sporta un apvidus auto. Daudzi ir pieraduši domāt, ka "Cayenne" jau tikai tāds "parketa džips" vien ir, ar kuru labkajā gadījumā var aizbraukt uz mežu sēnēs. Var arī to, taču patiesībā mašīnas iespējas sniedzas krietni tālāk, ko vislabāk varēja izjust Kapadokijas kalnos. Akmeņainas un klinšainas nogāzes, pa kādām es no laba prāta noteikti nebrauktu, ja nu vienīgi ar "Toyota Land Cruiser" klases auto - taču izrādās, ka arī "Cayenne" ar šādu trasi tiek galā. Protams, pirms tam jāizvēlas "offroad" režīms, kas automašīnas klīrensu paaugstina par dažiem centimetriem, pretējā gadījumā gan pastāv risks uz kāda klints bluķa uzsēsties ar vēderu. Par to, lai vadītājs kalnainajā reljefā redzētu, kur braukt, un nebūtu jāmin, kur tālāk ved ceļš stāvā kalna virsotnē - taisni, pa labi vai pa kreisi - gādā vairākas kameras. Protams, "Cayenne" nav domāts purva gonkām (kaut gan pusmetru dziļu peļķi vai upīti tas mierīgi spēj šķērsot), taču vidējā statistiskā tūrista vajadzības šis auto pilnībā spēs apmierināt. Pilnīgi noteikti nebūs jālauza galva, vai ziemā pa piesnigušu vai rudenī pa dubļainu ceļu izdosies tikt līdz savam lauku rančo.
600 kilometri un ātrā uzlāde
Skeptiķi šajā vietā droši vien teiks - jā, tas viss skaisti, bet šis tomēr ir un paliek elektroauto... Stāsti nu, cik tad tālu ar vienu uzlādi var aizbraukt! Visu testiem atvēlēto dienu man šis jautājums, taisnību sakot, pat neienāca prātā. Nobraucu laikam kādu pusotru simtu kilometru, bet nevienā brīdī neradās doma, vai tikai nepalikšu uz ceļa, jo visu laiku nobraucamā rezerve bija virs 300 kilometriem. Saņemot auto, tā baterija nebija pilnībā uzlādēta - šķiet, tikai par kādiem 75 procentiem, taču arī ar to pietika ar atliektiem galiem. Specifikācijā teikts, ka "Cayenne" 113 kWh akumulators ar vienu uzlādi ļauj nobraukt ap 600 kilometriem, taču jāņem vērā, ka šis skaitlis ir orientējošs, jo jaudīgākajā versijā elektromobilis arī vairāk patērē enerģiju, turklāt daudz atkarīgs no braukšanas stikla. Ja vālēsi pa bāni uz 160 km/h, tad diez vai 600 kilometriem pietiks. Taču ikdienas braukšanai vajadzētu pietikt pārpārēm, jo diez vai ir daudz ļaužu, kuri vienā piesēdienā nobrauc pustūkstoti kilometru. Tātad kaut kad tāpat vajadzēs piestāt, lai izlocītu kājas vai aizietu uz mazmājiņu, bet to laiku var atvēlēt baterijas uzlādei. Un tādā gadījumā, ja esi trāpījis uz ātrās uzlādes staciju, kādu kļūst arvien vairāk, tad 350 kW uzlādes stacijā bateriju no 10 līdz 80 procentiem iespējams uzlādēt 16 minūtēs. Tā vien būs, kā paspēt kafiju padzert.
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Kopumā elektriskais "Cayenne" ir patiešām iespaidīgs auto. Protams, augstās cenas un dārgākajā versijā arī apdullinošās jaudas dēļ tas ir domāts vien nelielam pircēju segmentam, taču var teikt, ka "Cayenne Electric" ir uzstādījis kvalitātes standarta augšējo latiņu. Pēdējā laikā ir parādījušies pāris Ķīnas zīmoli, kuri tiek dēvēti par "Porsche" killeriem, jo piedāvā sportiskus un jaudīgus elektromobiļus par krietni lētāku cenu, taču, pabraucot ar vienu un ar otru, nākas tomēr atzīt - nē, dārgie ķīnieši, "Porsche" tomēr vēl arvien paliek etalons, līdz kuram jums kāds gabaliņš vēl ejams.