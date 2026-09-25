"Volkswagen" atsauc teju 2,9 miljonus automobiļu stūres defekta dēļ
Vācijas autobūves koncerns “Volkswagen” visā pasaulē atsauc aptuveni 2,86 miljonus automašīnu. Iemesls ir iespējams defekts, kura dēļ var rasties stūres sistēmas darbības traucējumi.
Atsaukums skar vairāk nekā 2,15 miljonus “Volkswagen” un gandrīz 697 000 “Audi” automašīnu. Vācijas federālā motorizēto transportlīdzekļu aģentūra KBA norāda, ka problēma konstatēta vairākiem populāriem “Volkswagen” modeļiem – “Tiguan”, “Touran”, “Golf Variant”, “Caddy” un “Golf”. Atkarībā no modeļa tie ražoti laika posmā no 2013. gada septembra līdz 2024. gada jūlijam.
Atsaukumā iekļauti arī “Audi Q3”, kas ražoti no 2017. gada 31. oktobra līdz 2024. gada 23. maijam. Problēmas iemesls ir skrūve, kas korozijas dēļ var salūzt un tādējādi izraisīt stūres sistēmas darbības traucējumus. Līdz šim gan nav saņemta informācija par gadījumiem, kad šis defekts būtu radījis šādas problēmas.
“Volkswagen” norāda, ka īpašniekiem nav nekavējoties jāpārtrauc automašīnu lietošana. Ar tām drīkst turpināt braukt, līdz tiek saņemts dīlera paziņojums par nepieciešamību ierasties servisā, kur defekts tiks novērsts.