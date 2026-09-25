Burovs: lētāka degviela ziemas mēnešos būs liels atspaids mājsaimniecībām
"Degvielas cena ietekmē prakstiski visas citas izmaksas: transports, piegādes, pārtikas produktu, dažādi pakalpojumi, visam cenā ir degvielas komponente. Lētāka degviela ziemas mēnešos, kad komunālie rēķini pieaug dēļ apkures, būs ievērojams atspaids mājsaimniecībā," uzskata Saeimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšsēdētājs Oļegs Burovs (ZZS).
Tāpēc ar Zaļo un Zemnieku savienības (ZZS) Saeima frakcijas kolēģiem sagatavojām trīs priekšlikumus, kuru mērķis ir mazināt degvielas cenu radīto slogu iedzīvotājiem, lauksaimniekiem un tautsaimniecībai kopumā. Rosinām samazināt pievienotās vērtības nodokļa (PVN) likmi degvielai no 21% līdz 12%, uz laiku atteikties no drošības rezervju pakalpojuma maksas degvielai, kā arī atcelt atsevišķas prasības par biodegvielas piemaisījumu marķētajai lauksaimniecības un zivsaimniecības dīzeļdegvielai un degvielas rezervēm.
Ekonomikas ministrijas (EM) aprēķini liecina, ka pie pašreizējā cenu līmeņa, samazinot PVN likmi no 21% līdz 12% līdz gada beigām un pilnībā pārnesot nodokļa samazinājumu uz mazumtirdzniecību, dīzeļdegvielas cena varētu samazināties par aptuveni 15,6 centiem litrā, bet benzīna cena – par aptuveni 14,6 centiem litrā. Līdz ar to, piemēram, mājsaimniecībai, kas mēnesī patērē 100 litrus degvielas, pilnas PVN samazinājuma pārneses gadījumā ietaupījums būtu aptuveni 15,60 eiro mēnesī.
Degvielas cenas kāpj arī pēc iepriekš Saeimā pieņemtajiem pagaidu pasākumiem. 2026. gada martā Saeima pieņēma regulējumu par akcīzes nodokļa samazināšanu dīzeļdegvielai, bet jūnijā samazinātās likmes piemērošana tika pagarināta līdz 2026. gada beigām. ZZS ieskatā ar jau pieņemtajiem pasākumiem nepietiek. Tāpēc Saeimai ir jāvērtē arī iespējas samazināt citus degvielas gala cenu veidojošos maksājumus un prasības.