Latvijas pētnieki un inovāciju speciālisti Kalifornijā veido sadarbību genomikā un tehnoloģiju komercializācijā
Biomedicīna un genomika veido vienu no Latvijas pētniecības veiksmes stāstiem, un Latvijas delegācijas programma Kalifornijā aptver divus savstarpēji papildinošus virzienus – genomikas tehnoloģiju attīstību un zinātnisko rezultātu komercializāciju.
Genomikas virzienā Latvijas piedāvājumu balsta starptautiski novērtēta zinātnieku kompetence, Latvijas Nacionālā biobanka, Genoma centra sekvencēšanas infrastruktūra un pieredze starptautiskos projektos. Delegācijā piedalās zinātnieki, slimnīcas vadības pārstāvis, universitāšu un pētniecības institūciju inovāciju un starptautiskās sadarbības speciālisti, kā arī veselības tehnoloģiju uzņēmuma pārstāvji.
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) organizētās tirdzniecības misijas laikā viņi Losandželosā un Sandjego tiekas ar ASV genomikas uzņēmumiem, pētniecības organizācijām un universitāšu tehnoloģiju pārneses un komercializācijas centriem, lai veidotu sadarbību pētniecībā, jaunu tehnoloģiju pārbaudē, licencēšanā un kopīgu produktu izstrādē. Tirdzniecības misija norisinās Valsts prezidenta Edgara Rinkēviča darba vizītes ASV laikā līdz 27. septembrim.
“2025. gadā ASV bija Latvijas astotais lielākais eksporta tirgus, uz kuru eksportējām preces un pakalpojumus 1,01 miljarda eiro vērtībā. Šajā eksportā vēlamies palielināt Latvijā radītu, zināšanās un tehnoloģijās balstītu produktu un pakalpojumu īpatsvaru. Katrs Latvijas uzņēmums uz sarunām Kalifornijā ierodas ar savu mērķi – atrast klīniskās izpētes partneri, tehnoloģiju integratoru, ražotāju, investoru vai jaunus klientus ASV. Šo sarunu ekonomisko vērtību noteiks jauni pētniecības projekti, sadarbības līgumi un eksporta ieņēmumi,” uzsver Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs Raivis Bremšmits.
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Losandželosā – no bioloģiskajiem paraugiem līdz tehnoloģiju komercializācijai
Losandželosas programma sākās ar vizīti uzņēmumā “ProteoGenex”, kas pētniecības un farmācijas uzņēmumiem nodrošina cilvēka bioloģiskos paraugus un ar tiem saistītu klīnisko informāciju. Uzņēmuma biorepozitorijā pieejami audu, asiņu, DNS, RNS un citi paraugi pētniecībai. Latvijas delegācija iepazinās ar uzņēmuma darbu un pārrunāja sadarbības iespējas bioloģisko paraugu izmantošanā un pētniecībā.
Delegācija apmeklēja arī Kalifornijas Universitātes Losandželosā Tehnoloģiju attīstības grupu, kas strādā ar izgudrojumu izvērtēšanu, intelektuālā īpašuma aizsardzību, licencēšanu, uzņēmējdarbības attīstību un sadarbību ar industriju.
Kalifornijas Tehnoloģiju institūta Tehnoloģiju pārneses un korporatīvo partnerību birojs palīdz pētnieku radītās tehnoloģijas nodot uzņēmumiem, veido jaunus uzņēmumus un pārvalda patentēšanas un licencēšanas procesus. Latvijas pārstāvji ar abu universitāšu speciālistiem pārrunāja kopīgu pētniecības projektu, sadarbības ar uzņēmumiem un intelektuālā īpašuma licencēšanas iespējas.
“Latvijas biomedicīnas un genomikas pētniecības veiksmes stāstu veido zinātnieki, Latvijas Nacionālā biobanka, sekvencēšanas infrastruktūra un pieredze starptautiskos projektos. Latvijas nākamais uzdevums ir biežāk pārvērst šīs zināšanas diagnostikas metodēs, medicīnas tehnoloģijās, licencēs un jaunos uzņēmumos. Tāpēc delegācijā līdzās pētniekiem ir slimnīcas vadības pārstāvis, kā arī universitāšu inovāciju un tehnoloģiju pārneses speciālisti. Kalifornijā viņi tiekas ar uzņēmumiem un universitātēm, kam ir plaša pieredze zinātnisko rezultātu komercializācijā. Šīs vizītes praktisko rezultātu noteiks konkrēti nākamie soļi – kopīgs pētījums, tehnoloģijas pārbaude, licences sarunas vai partneris produkta izstrādei,” norāda LIAA direktore Ieva Jāgere.
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Sandjego – genomika un precīzijas medicīna
Programmas turpinājumā Sandjego paredzētas tikšanās ar genomikas tehnoloģiju uzņēmumiem “Element Biosciences” un “Illumina”.
“Element Biosciences” izstrādā DNS un RNS sekvencēšanas, vienas šūnas analīzes un telpiskās bioloģijas tehnoloģijas. Latvijas pētnieki ar uzņēmuma pārstāvjiem pārrunās iespējas pārbaudīt jaunas pētniecības metodes un attīstīt genomikas risinājumus Latvijā.
“Illumina” tehnoloģijas izmanto cilvēka genoma izpētē, vēža un reto slimību pētniecībā, diagnostikas risinājumu izstrādē un zāļu attīstībā. Sarunās uzmanība tiks pievērsta genomikas izmantošanai slimību agrākā atklāšanā, individuālā riska novērtēšanā un precīzākas ārstēšanas izvēlē.
“Genomika ir viena no Nacionālā pētniecības un inovāciju institūta (NIRI) spēcīgajām un starptautiski konkurētspējīgajām kompetencēm. Institūta rīcībā ir Latvijas Nacionālā biobanka, Genoma centra sekvencēšanas infrastruktūra un starptautisku pētniecības projektu pieredze. Sarunās ar “Element Biosciences” un “Illumina” varam piedāvāt savu pētniecības kompetenci un infrastruktūru. Sadarbībā vēlamies Latvijā pārbaudīt un attīstīt jaunas genomikas tehnoloģijas, kas nākotnē palīdzētu slimības atklāt agrāk, precīzāk novērtēt individuālo risku un izvēlēties pacientam piemērotāku ārstēšanu,” NIRI dalības mērķus LIAA organizētajā tirdzniecības misijā skaidro Dr. biol. Vita Rovīte.
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Delegācija apmeklēs arī Sandjego Valsts universitātes Tehnoloģiju pārneses biroju un Kalifornijas Universitātes Sandjego Inovāciju un komercializācijas biroju. Sarunās uzmanība tiks pievērsta universitātēs radītu izgudrojumu izvērtēšanai, patentēšanai un licencēšanai, jaunu uzņēmumu veidošanai, industrijas partneru piesaistei un kopīgu pētniecības projektu attīstīšanai.
No pētniecības līdz klīniskajai videi un tirgum
Latvijas delegācijā piedalās Nacionālā pētniecības un inovāciju institūta (NIRI), “Double Helix Technologies”, Rīgas Stradiņa universitātes, Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas, Daugavpils Universitātes un Latvijas Universitātes pārstāvji.
Delegācijas kompetences aptver molekulāro un funkcionālo genomiku, molekulāro onkoloģiju, audzēju klīnisko un ģenētisko izpēti, veselības datu tehnoloģijas, laboratoriju informācijas sistēmas, tehnoloģiju pārnesi un starptautisko partnerību veidošanu. “Double Helix Technologies” pārstāvji piedāvā pieredzi laboratoriju iekārtu savienošanā ar informācijas sistēmām un pētniecības datu aprites automatizēšanā.
Pēc vizītes delegācijas dalībnieki turpinās darbu ar partneriem, ar kuriem būs identificētas konkrētas sadarbības iespējas pētniecībā, jaunu genomikas tehnoloģiju pārbaudē, intelektuālā īpašuma licencēšanā, veselības datu risinājumu attīstībā un pētniecības rezultātu komercializācijā. LIAA sniegs atbalstu kontaktu koordinēšanā, ASV tirgus jautājumos un piemērotu eksporta, inovāciju un investīciju atbalsta instrumentu izmantošanā.
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Dzīvības zinātņu programma ir daļa no LIAA organizētās Latvijas uzņēmēju tirdzniecības misijas ASV, kas līdz 27. septembrim aptver Ņujorku, Losandželosu un Sandjego. Atsevišķi nozaru maršruti sagatavoti arī jaunuzņēmumu, filmu, kā arī aizsardzības un divējāda lietojuma tehnoloģiju pārstāvjiem.
Dalību tirdzniecības misijā ārvalstīs LIAA organizē Eiropas Savienības līdzfinansētās Mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) inovatīvās uzņēmējdarbības attīstības programmas ietvaros ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda un valsts finansējuma atbalstu. Uzņēmums tirdzniecības misijā var piedalīties gan par maksu, gan saņemot atbalstu attiecināmo izmaksu segšanai.