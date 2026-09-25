Tehnika grimst laukos, bet ziemāju sēja kavējas - lauksaimnieki ceļ trauksmi par lietavu nodarīto skādi saimniecībām
Ilgstošās lietavas pamatīgi sarežģījušas rudens darbus Latvijas laukos. Daudzviet zeme ir tik mitra, ka tajā grimst lauksaimniecības tehnika, ziemāju sēja kavējas, bet daļa šā gada ražas joprojām nav novākta. Lauksaimnieki pieļauj, ka daļu ziemājiem paredzēto platību šoruden tā arī neizdosies apsēt.
Situācija dažādos Latvijas reģionos gan ievērojami atšķiras. Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības “Latraps” Lauksaimniecības daļas vadītājs un valdes loceklis Ģirts Ozols norāda, ka Zemgalē sējas darbi pamazām virzās uz priekšu, savukārt Latgalē un Kurzemē ilgstošo nokrišņu dēļ situācija ir krietni sarežģītāka. Vietām uz laukiem joprojām atrodas nenovāktā raža, tādēļ saimnieki vēl nemaz nevar pilnvērtīgi ķerties pie ziemāju sējas.
Līdzīgu ainu novērojis Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) augkopības eksperts Andris Skudra. Pēc šīs nedēļas lietavām darbi daudzviet atkal apstājušies, jo augsne ir pārāk mitra. “Ir saimniecības, kas ir apsējušas pusi no plānotās sējplatības, un ir saimniecības, kas līdz šim vispār neko nav iesējušas,” situāciju raksturo Skudra. Problēmas nav tikai Kurzemē. Ar grūtībām saskaras arī Vidzemes lauksaimnieki, bet pat Zemgalē, kur situācija ir labvēlīgāka, smagās un samirkušās māla augsnes nākas apstrādāt vairākas reizes.
Turklāt ziemāju sēja nav vienīgā problēma. Daudzviet Latvijā uz laukiem vēl palikusi nenovākta kukurūza, pupas un vietām arī auzas. Pārmērīgais mitrums apgrūtina arī šīs ražas novākšanu. Īpaši sarežģīta situācija izveidojusies Ventspils novadā, kura dome jau lūgusi valdību uz 12 mēnešiem izsludināt ārkārtējo situāciju lauksaimniecībā.
Tagad lielas cerības tiek liktas uz nākamo nedēļu. Ja laiks kļūs saulaināks un sausāks, zemniekiem būs iespēja atgūt vismaz daļu iekavētā, un gaidāmi ļoti intensīvi sējas un ražas novākšanas darbi. Taču, ja laikapstākļi neuzlabosies, daļu ziemājiem paredzēto lauku šoruden var neizdoties apsēt. Tas nozīmētu, ka nākamajā sezonā ziemāju platības varētu būt mazākas, bet to vietā nāktos vairāk sēt vasarājus.