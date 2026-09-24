Latvijas kino industrija Losandželosā prezentē ASV uzņēmumiem filmēšanas un kopražojumu iespējas
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras organizētās Latvijas uzņēmēju tirdzniecības misijas ASV filmu nozares programmā Latvijas kino uzņēmumi un profesionāļi no 23. līdz 25. septembrim Losandželosā prezentē filmēšanas, starptautisku kopražojumu, animācijas un pēcapstrādes iespējas. Kopējā tirdzniecības misija norisinās līdz 27. septembrim Valsts prezidenta Edgara Rinkēviča darba vizītes laikā.
Filmu nozares dalībniekiem notiek tikšanās ar ASV filmu studiju, straumēšanas platformu un satura uzņēmumu pārstāvjiem. Latvijas uzņēmumi tajās iepazīstina ar konkrētiem projektiem un savu ražošanas piedāvājumu, meklē kopražojumu un izplatīšanas partnerus, kā arī apspriež iespējas uzņemt ārvalstu filmas un seriālus Latvijā.
Vizīte notiek laikā, kad Latvijas kino starptautiskā atpazīstamība ir būtiski augusi. Animācijas filma “Straume” saņēmusi ASV Kinoakadēmijas balvu “Oskars”, savukārt dāņu režisores Majas el-Tukī filma “Nezināmā sieviete”, kuras lielākā daļa uzņemta Rīgā, Venēcijas Starptautiskajā kinofestivālā ieguvusi galveno balvu – “Zelta lauvu”.
Latvijas piedāvājumu papildina Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) ārvalstu filmu atbalsta programma, kas atbilstošiem filmu, seriālu un animācijas projektiem var segt līdz 30% no attiecināmajām izmaksām Latvijā.
“Filmu uzņemšana nav tikai stāsts par pirmizrādēm un balvām – tā ir pakalpojumu eksporta nozare. 2025. gadā Latvijas pakalpojumu eksports uz ASV sasniedza 510 miljonus eiro un pieauga par 10%, padarot ASV par mūsu piekto lielāko pakalpojumu eksporta tirgu. LIAA līdzfinansējums 37 ārvalstu filmu projektiem pārsniedzis 9,97 miljonus eiro, savukārt šo projektu eksporta ieņēmumi Latvijā sasnieguši 42,1 miljonu eiro un nodokļos samaksāti vairāk nekā 8,84 miljoni eiro. Losandželosā Latvijas uzņēmumi piedāvā ASV producentiem konkrētus projektus, profesionālas komandas un iespēju filmu ražošanu īstenot Latvijā,” uzsver Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs Raivis Bremšmits.
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No starptautiskas atpazīstamības līdz nākamajiem projektiem
Latvijas kino profesionāļiem ir pieredze darbā ar starptautiskiem projektiem visos ražošanas posmos – no projekta attīstīšanas un kopražojuma veidošanas līdz filmēšanai, animācijai un pēcapstrādei. Līdzās “Straumei” un “Nezināmajai sievietei” to apliecina arī Latvijā filmētā Kristenas Stjuartes režijas debija “Ūdens hronoloģija”, kas pasaules pirmizrādi piedzīvoja Kannu kinofestivālā.
“Kalifornijā producenti uzdod ļoti praktiskus jautājumus: vai Latvijā ir vajadzīgā komanda, vai projektu iespējams pabeigt laikā un paredzētajā budžetā un kāds atbalsts tam pieejams. Filmas “Nezināmā sieviete” uzņemšana dod konkrētu atbildi – 25 no 28 filmēšanas dienām notika Rīgā, lielāko daļu darba paveica Latvijas komanda, bet LIAA programma ārvalstu projektam var segt līdz 30% no attiecināmajām izmaksām Latvijā. Mūsu uzdevums tirdzniecības misijā ir noorganizēt tikšanās ar nozares lēmumu pieņēmējiem. Uzņēmumi paši prezentē savus projektus un nosaka, ar ko un par kādu sadarbību vēlas runāt,” norāda LIAA direktore Ieva Jāgere.
“Straume” paver sarunas par nākamajiem animācijas projektiem
“Straumes” starptautiskie panākumi ir pievērsuši ASV kino industrijas uzmanību Latvijas autoriem, producentiem un animācijas profesionāļiem. Losandželosā delegācijas dalībnieki šo atpazīstamību izmantos, lai prezentētu nākamos projektus, apspriestu kopražošanu un finansējuma piesaisti, kā arī meklētu partnerus filmu izplatīšanai un virzīšanai ASV tirgū.
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““Straumes” panākumi ir ar trekniem burtiem Latviju ierakstījuši pasaules neatkarīgā animācijas kino vēsturē, un daudzas lielās Holivudas studijas un izplatītāji ir ieinteresēti sadarboties ar “Straumes” komandu pie turpmākiem projektiem. Pašlaik mēs intensīvi strādājam pie Ginta Zilbaloža nākamās animācijas filmas “Limbo”, kura klajā nāks 2028. gadā un kurai ASV tirgus būs īpaši svarīgs, lai Latvijas kino uzrunātu vēl plašāku auditoriju nekā iepriekš. Lai arī filma uz ekrāniem nonāks pēc nepilniem diviem gadiem, jau tagad būtiski izstrādāt izplatīšanas stratēģiju, kas nodrošinās tai panākumus.,” savus mērķus LIAA tirdzniecības misijas ietvaros komentē filmas “Straume” scenārija līdzautors un producents Matīss Kaža.
Filmēšanas vide un ražošanas pakalpojumi
Latvijas uzņēmumi ārvalstu producentiem var nodrošināt vietējo producentu un radošo komandu, filmēšanas vietu atlasi, studiju un brīvdabas laukumu izmantošanu, dekorāciju būvi, tehnisko nodrošinājumu un pēcapstrādi. Filmu uzņemšana rada pasūtījumus arī transporta uzņēmumiem, viesnīcām, ēdinātājiem, apsardzes uzņēmumiem un citiem pakalpojumu sniedzējiem.
Latvijas piedāvājumā ir arī “Cinevilla Studios”, kur ārvalstu projektiem vienuviet pieejami filmēšanas laukumi, pārbūvējamas dekorācijas, paviljoni, tehniskais nodrošinājums, profesionāla komanda un filmēšanas grupu izmitināšanas iespējas.
“Latvija var konkurēt par lielu starptautisku filmu un seriālu uzņemšanu. Mums ir daudzveidīga daba un dažādu laikmetu arhitektūra, profesionālas komandas, 12 stundu filmēšanas dienas un konkurētspējīgas izmaksas. Papildu priekšrocība ir cash rebate programma, kas producentam atmaksā daļu no Latvijā iztērētā. Kopā ar filmām pārvietojas miljoniem eiro, un, projektam nonākot Latvijā, darbu saņem ne tikai kino profesionāļi, bet arī viesnīcas, ēdinātāji, transporta uzņēmumi, būvnieki, mākslinieku darbnīcas, šuvēji, tehnikas piegādātāji un pat zirgu kopēji. Tas ir pakalpojumu eksports, kas rada darbavietas un nodokļu ieņēmumus. Mūsu mērķis Losandželosā ir panākt, lai ASV filmu projekti kopā ar saviem budžetiem nonāktu Latvijā,” uzsver “Cinevilla Studios” vadītājs, producents un režisors Andrejs Ēķis.
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Tikšanās ar ASV filmu un satura uzņēmumiem
No 23. līdz 25. septembrim Losandželosā notiek atsevišķas biznesa tikšanās ar “Paramount Pictures”, “Warner Bros. Discovery”, “The Walt Disney Company”, “Lionsgate”, "Blumhouse Production", "Ketchup Entairnment", "Legendary picture" un “Netflix” pārstāvjiem. Latvijas uzņēmumi tajās prezentē savus projektus un pakalpojumus un apspriedīs filmu uzņemšanu Latvijā, starptautisku kopražojumu veidošanu, animāciju, pēcapstrādi un satura izplatīšanu.
LIAA ir sagatavojusi filmu nozares programmu un noorganizējusi tikšanās, balstoties uz delegācijas dalībnieku norādītajām interesēm. Sarunu saturu, savus projektus un vēlamos sadarbības nosacījumus noteiks paši uzņēmumi. Pēc vizītes tie turpinās darbu ar partneriem, ar kuriem būs izdevies atrast konkrētus sadarbības virzienus. LIAA atbalstīs kontaktu uzturēšanu un sniegs informāciju par ASV tirgu un pieejamajiem eksporta, investīciju un filmu ražošanas atbalsta instrumentiem.
Latvijas kino industrijas delegācija
Filmu nozares programmā piedalās “Nafta Films”, “RED DOT MEDIA”, “Mistrus Media”, “Trickster Pictures”, “Baltic Pine Films”, “CINEVILLA FILMS”, “Angels Films Studio”, “Ierakstu Māja” un Latvijas Kinopakalpojumu producentu asociācija.
Delegācijas piedāvājums aptver filmu un seriālu ražošanu, starptautiskus kopražojumus, animāciju, filmēšanas laukumu un studiju infrastruktūru, dekorāciju būvi, tehnisko nodrošinājumu, skaņas un attēla pēcapstrādi un satura izplatīšanu.
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Kino industrijas programma ir daļa no LIAA organizētās Latvijas uzņēmēju tirdzniecības misijas ASV, kas no 23. līdz 27. septembrim aptver Ņujorku, Losandželosu un Sandjego. Atsevišķi nozaru maršruti sagatavoti arī dzīvības zinātņu, aizsardzības un divējāda lietojuma tehnoloģiju un jaunuzņēmumu pārstāvjiem.
Dalību tirdzniecības misijā ārvalstīs LIAA organizē Eiropas Savienības līdzfinansētās Mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) inovatīvās uzņēmējdarbības attīstības programmas ietvaros ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda un valsts finansējuma atbalstu. Uzņēmums tirdzniecības misijā var piedalīties gan par maksu, gan saņemot atbalstu attiecināmo izmaksu segšanai.