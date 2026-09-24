Tādu Daugavpili vēl nebūsi redzējis! Pilsēta ieviesusi jaunu vizuālo identitāti
Daugavpils valstspilsētas pašvaldība pakāpeniski ievieš jaunu vizuālo identitāti, kas veidota, iedvesmojoties no pilsētas vēstures, arhitektūras un vizuālā mantojuma. Jaunā identitāte apvieno pilsētai jau pazīstamus simbolus, formas, krāsas un burtveidolus, pielāgojot tos mūsdienīgai komunikācijai digitālajā vidē, drukātajos materiālos un pilsētvidē.
Viens no jaunās identitātes centrālajiem elementiem ir stilizēta heraldiskā lilija. Tā redzama Daugavpils ģerbonī un sastopama arī pilsētas agrākajā vizuālajā simbolikā. Izvēloties to par jaunās vizuālās identitātes logotipa pamatu, saglabāta saikne ar pilsētas vēsturisko tēlu, vienlaikus simbolu vienkāršojot un pielāgojot mūsdienu komunikācijas vajadzībām.
Logotipā lilija veidota kā skaidrs un kompakts grafisks simbols, kas saglabā heraldiskā elementa atpazīstamību, taču nav pilsētas ģerboņa kopija. Šāda pieeja ļauj vienu no Daugavpils vēsturiskajiem simboliem izmantot daudz plašāk un elastīgāk: sociālajos tīklos un tīmekļvietnēs, drukātajos materiālos, pasākumu noformējumā, pilsētvidē un reprezentācijas priekšmetos. Jaunajā identitātē lilija veido saikni starp Daugavpils vēsturisko mantojumu un pilsētas mūsdienu vizuālo tēlu.
Būtiska jaunās identitātes daļa ir arī īpaši izveidota rakstu sistēma. Tās pamatā ir vienkārša arkveida jeb lokveida forma, kas dažādos veidos Daugavpilī jau sen ir klātesoša. To iespējams saskatīt Daugavas upes lokos, burta “D” formā, pilsētas heraldikas elementos, Latgales keramikas rakstos, kā arī arhitektūras elementos un citās pilsētvides detaļās.
Tieši šīs daudzās asociācijas lokveida elementu padara par Daugavpilij raksturīgu grafisko zīmi. Tā nav viena konkrēta objekta attēlojums, bet gan forma, kas apvieno vairākas pilsētas pazīmes vienā vizuālā valodā. Atkārtojot, pagriežot un savienojot lokveida elementus, iespējams veidot dažādus dekoratīvus rakstus. Atsevišķās kombinācijās tajos var saskatīt upes viļņus un lokus, arhitektūras elementus, apļveida formas vai tradicionālo ornamentu ritmu. Tādējādi raksti var mainīties atkarībā no komunikācijas tēmas, vienlaikus saglabājot vienotu un atpazīstamu Daugavpils vizuālo rokrakstu.
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Būtiska jaunās identitātes daļa ir arī krāsu palete, kas tapusi iedvesmojoties no pilsētvides toņiem. Tās pamatā ir, piemēram, Daugavas zilais, sudraba baltais un vairoga bēšais. Šie toņi izvēlēti kā atsauce uz pilsētas vizuālo vēsturi un jau iepriekš Daugavpils komunikācijā izmantotajām krāsām. Pamatkrāsas papildina plašāka krāsu gamma, kas ļauj veidot daudzveidīgus risinājumus dažādām tēmām un komunikācijas vajadzībām.
Arī burtveidolu izvēle jaunajā identitātē balstīta Daugavpils vizuālajās tradīcijās. Tā veidota, iedvesmojoties no pilsētā iepriekš izmantotajiem uzrakstiem un drukātajiem materiāliem, saglabājot saikni ar pilsētas vizuālo mantojumu un nodrošina, lai informācija būtu skaidri un viegli uztverama gan drukātajā, gan digitālajā vidē.
Jāņem vērā, ka jaunais logotips neaizstāj Daugavpils valstspilsētas ģerboni. Ģerbonis arī turpmāk saglabā savu statusu kā Daugavpils oficiālais simbols un tiek lietots normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Savukārt jaunais logotips ir vizuālās komunikācijas instruments, kas paredzēts ikdienas komunikācijai, informatīvajiem un publicitātes materiāliem, digitālajai videi, sociālajiem tīkliem, pasākumiem un citiem pilsētas tēla veidošanas risinājumiem. Abi simboli pilda atšķirīgas funkcijas un nav savstarpēji aizvietojami.
Jaunās identitātes mērķis ir veidot vienotu un atpazīstamu Daugavpils vizuālo valodu, kas neatsakās no pilsētas līdzšinējā mantojuma, bet izmanto to kā pamatu mūsdienīgai komunikācijai. Heraldiskā lilija, Daugavas loka motīvs, pilsētvidē sakņotās krāsas un vēsturiskā tipogrāfijas tradīcija kopā veido sistēmu, kurā Daugavpils pagātne tiek sasaistīta ar tās mūsdienu tēlu.