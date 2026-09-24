Mākoņkalna princese, suns un Latgales teikas - Rēzeknē atklāts pakomāts, kas izceļas uz pārējo fona
Pakomāti Latvijas pilsētās kļuvuši par ierastu ainavas sastāvdaļu, taču Rēzeknē viens no tiem tagad izskatās pavisam citādi. “Latvijas Pasts” Atbrīvošanas alejā atklājis īpaša dizaina pakomātu, kura noformējumā atdzīvojas Latgales teikas, latgaliešu valoda un Mākoņkalna princese.
Pakomāta dizainu radījusi Rēzeknes māksliniece un grafikas dizainere Liāna Merņaka. Iedvesmu viņa smēlusies Latgales un Rēzeknes puses teikās, bet par vienu no ilustrācijas galvenajiem tēliem izvēlējusies Mākoņkalna princesi kopā ar viņas uzticamo sargu – suni. Savukārt zilie toņi izvēlēti kā atsauce uz Latgali kā zilo ezeru zemi.
Dizainā ieausta arī teika par trim valdnieka meitām – Rozi, Lūciju un Mariju. Pēc vecāku nāves māsas esot sadalījušas mantotās zemes un katra uzcēlusi savu pili: Roze – Rēzekni, Lūcija – Ludzu, bet Marija – Viļaku. Ilustrācijā šīs pilsētas attēlotas kā trīs simboliski pakalni, kurus papildina latgaliešu valoda.
Lai uz pakomāta izmantotie teksti atbilstu latgaliešu rakstu valodas normām, māksliniece konsultējusies ar Edeiti Laimi no biedrības “Volūda”. Savukārt pašu ilustrāciju Merņaka zīmējusi ar roku digitālajā vidē, cenšoties Latgales teikas parādīt mūsdienīgā, nevis tradicionāli etnogrāfiskā veidolā.
Rēzeknes pakomāts ir noslēdzošais “Latvijas Pasta” īpašā dizaina pakomātu sērijā. Dažādi mākslas darbi uz pakomātiem jau apskatāmi Rīgā, Liepājā, Kuldīgā, Cēsīs un Jelgavā, bet līdz ar Rēzekni tie tagad atrodami sešās Latvijas pilsētās. Uzņēmums skaidro, ka šādi vēlas mākslu iznest ārpus ierastajām izstāžu zālēm un muzejiem un vienlaikus izcelt Latvijas pilsētu identitāti.