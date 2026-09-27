“Android Drop” nenozīmē, ka vienā konkrētā dienā visas piecas funkcijas automātiski parādīsies ikvienā “Android” telefonā.
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Šodien 05:10
No nelabuma mazināšanas līdz pazudušas pases atrašanai - 5 jaunas “Android” funkcijas, ko vērts izmēģināt
“Android” tālruņi septembrī saņēmuši vairākas jaunas funkcijas, un šoreiz “Google” nav aprobežojies tikai ar tehniskiem uzlabojumiem. Starp jaunumiem ir iespēja mazināt nelabumu, lietojot telefonu braucošā automašīnā, palūgt “Gemini” atcerēties, kur nolikta pase vai atslēgas un citas foršas lietas.
“Google” šādus funkciju komplektus dēvē par “Android Drop”. Tas nozīmē, ka nav obligāti jāgaida pilnīgi svaiga “Android” versija, lai telefonā parādītos jaunas iespējas. Daļa no tām tiek piegādāta arī ar “Google” lietotņu un sistēmas pakalpojumu atjauninājumiem. Tiesa, ne visas funkcijas būs pieejamas pilnīgi visiem “Android” lietotājiem vienlaikus. Dažām nepieciešama konkrēta operētājsistēmas versija, bet citas pie lietotājiem nonāks pakāpeniski.