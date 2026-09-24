Pēc vairāk nekā 100 gadiem “Bentley” sper vēsturisku soli - prezentē savu pirmo elektroauto
Britu luksusa automobiļu ražotājs “Bentley” spēris vēsturisku soli, prezentējot savu pirmo pilnībā elektrisko automobili. Jaunais “Torcal” ir apvidus auto, ar kuru ražotājs cer pierādīt, ka pāreja uz elektrību nenozīmē atteikšanos no “Bentley” raksturīgā dizaina un braukšanas sajūtām.
“Torcal” veidots tā, lai jau pirmajā acu uzmetienā būtu atpazīstams kā “Bentley” saimes loceklis. Tas saglabājis vairākas zīmola tradicionālās dizaina iezīmes, tostarp priekšpuses elementus, kas atgādina klasisko radiatora režģi, lai gan elektroauto tāds dzinēja dzesēšanai vairs nav nepieciešams. Uzņēmuma vadītājs Franks Štefens Vallizers uzsver, ka mērķis vispirms bijis radīt “Bentley” un tikai pēc tam – elektroauto.
Ražotājs pat centies saglabāt sajūtas, kas ierasti saistītas ar jaudīgu iekšdedzes dzinēju. Tā kā elektromotors darbojas daudz klusāk, “Torcal” ieguvis īpaši radītu skaņas pavadījumu, kas imitē V8 dzinēju. Skaņas veidošanā izmantoti orķestra timpānu un citu bungu ieraksti, kuru ritms kļūst intensīvāks, automobilim paātrinoties.
Jaunā modeļa sākumcena Lielbritānijā būs 173 000 sterliņu mārciņu jeb aptuveni 200 000 eiro. Lai gan summa ir iespaidīga, “Torcal” atradīsies “Bentley” modeļu klāsta lētākajā galā. Uzņēmums cer, ka tas palīdzēs piesaistīt arī jaunus un gados jaunākus klientus. Ar vienu uzlādi automobilis varēs nobraukt līdz aptuveni 600 kilometriem.
Tiesa, “Bentley” elektroauto virzienā dodas piesardzīgāk, nekā savulaik plānoja. Uzņēmums iepriekš bija iecerējis līdz 2030. gadam pilnībā pāriet uz elektriskajiem automobiļiem, taču šo mērķi vēlāk atcēla, atzīstot, ka klienti tik straujām pārmaiņām nav gatavi. Pašlaik ražotājs pat neapstiprina, kad sekos nākamais pilnībā elektriskais modelis. “Torcal” ražošanai “Bentley” savā rūpnīcā Anglijā ieguldījis 350 miljonus mārciņu, bet elektromobiļa pārdošanu paredzēts uzsākt 2027. gadā.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Vairāk par auto un tehnoloģiju pasauli meklē sadaļā “Auto un tehnoloģijas”, kas tapusi sadarbībā ar "Omoda" un "Jaecco".