Elektroauto uzlāde gandrīz tikpat ātra kā degvielas uzpilde - “Geely” sola 70% sasniegt 4,5 minūtēs
Kamēr daudzi elektroauto īpašnieki pie uzlādes stacijas joprojām pavada desmitiem minūšu, Ķīnas autoražotājs “Geely” sola šo laiku samazināt līdz dažām minūtēm. Uzņēmuma jaunā tehnoloģija izmēģinājumos ļāvusi elektroauto akumulatoru uzlādēt no 10% līdz 70% vien četrās ar pusi minūtēs.
Jaunās sistēmas pamatā ir īpaši ātrai uzlādei piemērots akumulators un uzlādes stacija, kuras maksimālā jauda sasniedz iespaidīgus 2,25 megavatus jeb 2250 kilovatus. “Geely” norāda, ka no 10% līdz 97% akumulatoru iespējams uzlādēt astoņās minūtēs un 40 sekundēs. Šādi rezultāti sasniegti reālos izmēģinājumos ar “Lynk & Co 10” un “Zeekr 001” automašīnām.
Tomēr tik milzīga uzlādes jauda rada citu problēmu – karstumu. Lai akumulatoru un uzlādes sistēmu nepārkarsētu, “Geely” izmanto šķidruma dzesēšanu un mākslīgā intelekta vadītu temperatūras kontroli. Ražotājs apgalvo, ka īpaši ātrās uzlādes laikā vidējā akumulatora temperatūra tiek noturēta ap 55 grādiem, bet maksimālā – zem 65 grādiem. Izstrādāta arī tehnoloģija, kuras uzdevums ir mazināt ātrās uzlādes radīto akumulatora nolietojumu.
“Geely” ar šo tehnoloģiju iesaistās arvien asākā Ķīnas autoražotāju cīņā par to, kurš elektroauto spēs uzlādēt visātrāk. Viens no lielākajiem konkurentiem ir “BYD”, kas šogad prezentēja 1,5 megavatu ātrās uzlādes sistēmu. “Geely” jaunās uzlādes stacijas maksimālā jauda ir aptuveni par 50% lielāka. Ķīnā autoražotāji šobrīd sacenšas ne tikai par to, kurš piedāvās labāko cenu un nobraukuma rezervi, bet arī nodrošinās iespaidīgāko uzlādes ātrumu un viedo tehnoloģiju klāstu.
Tas gan nenozīmē, ka jau tuvākajā laikā ikvienu elektroauto būs iespējams uzlādēt četrās minūtēs. Lai sasniegtu šādu ātrumu, nepieciešama gan tam piemērota automašīna un akumulators, gan ārkārtīgi jaudīga uzlādes infrastruktūra. Taču “Geely” demonstrētais rezultāts parāda virzienu, kurā nozare dodas. Ja šādas sistēmas kļūs plaši pieejamas, viena no lielākajām elektroauto neērtībām vai mīnusiem būtībā pazustu, jo uzlādēt mašīnu varētu teju tikpat ātri kā ieliet benzīnu bākā.
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