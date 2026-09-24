Subaru e-Outback elektromobilis visiem dzīves gadījumiem
Subaru Outback ir paaugstinās pārgājamības universāļu klasika. Kas notiktu, tajā ieliktu elektromotoru? Iznāktu jaunais Subaru E-Outback.
Ar benzīna universāli kopīgs ir tikai nosaukums un pagarināta virsbūve, jo tehniski E-Outback vieno ciešas saites ar Subaru elektromobiļiem Solterra un Uncharted. Automobilim saglabātas gan bezceļu spējas, gan klīrenss, gan pilnpiedziņa, gan lielāk jauda 380 zs, un virsbūves aizsardzība ar lielām plastmasām. Un kas tas būtu par Subaru Outback bez jumta reliņiem! Tie var izturēt vairākus simtus kilogramu. Precīzāk - 300 kg , tiesa gan, stāvot uz vietas, lai uz reliņiem var uzsliet kārtīgu telti.
E-Outback ir lielākais bagāžnieks visā Subaru klāstā, turklāt ražotājs parūpējies par kārtīgu tā apgaismojumu. Ražotājs šoreiz patiesi ir Subaru, nevis Toyota, jo E-Outback ir Subaru pirmais pašu ražotais bateriju modelis. E - Outback ir pagaidām jaudīgākais elektriskais Subaru. No ātrā lādētāja var dabūt tikai 150 kW, bet no mājas lādētāja visi 11 kW, bet Touring+ ar 22 kw. Tā kā E-Outback iespējama tikai viena 75 kWh baterija, sniedzamību ietekmē tikai komplektācija. Tie ir 485 līdz 526 km.
Pērkot šādu automašīnu, vajag iepazīties ar X-mode un funkciju, kas ļauj vadīt Subaru bez akseleratora pedāļa. Iespēju robežās vajag pārbaudīt E-Outback bezceļu spējas, jo tā projektēta tā, lai neatpaliktu no benzīna Outback vai pat to pārspētu. Tā piemēram, klīrenss ir tikpat liels kā benzīna Outback - 21 cm. Šis ir vienīgais Subaru elektromobilis, kam ir kas līdzīgs pilnpiedziņas vektoru vadībai, proti labās un kreisās puses riteņi var saņemt atšķirīgu vilkmes daļu. Paātrinājums līdz simtam ir tikai 4,5 sekundes, mazāk nekā savulaik bija standarta STI. Savukārt reālais enerģijas patēriņš ir ap 16 kWh/100 km. Tātad kādus 400 km vasarā varam noteikti izspiest.
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Tātad Subaru ir atradis elektrisku analogu izslavētajai simetriskajai pilnpiedziņai, piemeklējis tikpat zemu smaguma centru kā savulaik ar boksermotoru un nodrošinājis tikpat pārliecinošu vai pat augstāku sniegumu nekā varam sagaidīt no jebkura tradicionālā Subary modeļa. Protams, ka E-Outback, būdams Subaru flagmanis, ir dārgākais modelis - sākot ar 47 000 eiro. Taču labā ziņa, ka neviens nav dārgāks par 54 450 eiro un ikvienai versijai varam dabūt EKKI līdzmaksājumu.