Auto un tehnoloģijas
Šodien 10:24
Nissan Leaf pret Nissan Leaf: evolūcija vienas paaudzes garumā
Jaunākās paudzes Nissan Leaf ir mūsdienīgs elektromobilis, gan saturiski, gan arī vizuālā noformējuma ziņā. Šoreiz to salidzināsim ar vienu paaudzes vecāko Nissan Leaf. Cik liela ir atšķirība?
Otrs būtisks jautājums vai Nissan Leaf kā Eiropas elektroautomobiļu ēras aizsācējam arī tās jaunākajam modelim ir visi vajadzīgie argumenti, lai savaldzinātu savus esošos fanus un ko par jaunāko Nissan Leaf domā jaunā paaudze. Salīdzināsim otrās un jaunākās, trešās paaudzes Nissan Leaf.