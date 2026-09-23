Ukraina un Somija vienojas par sadarbību dronu ražošanā
Ukraina un Somija vienojušās par ciešāku sadarbību dronu ražošanā. Jaunais līgums paredz gan tehnoloģiju nodošanu, gan kopīgu bezpilota lidaparātu ražošanu, turklāt daļa Ukrainai nepieciešamo dronu nākotnē varētu tikt ražota tieši Somijā.
Vienošanos trešdien Ņujorkā ANO Ģenerālās asamblejas laikā parakstīja Somijas prezidents Aleksandrs Stubs un Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Tā paredz paplašināt abu valstu sadarbību aizsardzības jomā, tostarp kopīgu dronu ražošanu un tehnoloģiju apmaiņu.
Stubs norādīja, ka Ukraina varētu būt ieinteresēta dronu ražošanā Somijā, kur atsevišķos gadījumos to būtu iespējams darīt efektīvāk un lētāk. Vienlaikus Somija vēlas izmantot Ukrainas karā iegūto pieredzi, lai attīstītu arī savas aizsardzības spējas.
“Ukrainai tās cīņā ir nepieciešams viss mūsu atbalsts. Tajā pašā laikā šī sadarbība ir abpusēji izdevīga,” uzsvēra Stubs. Viņš norādīja, ka, mācoties no Ukrainas pieredzes, Somija var stiprināt pati savas spējas.
Arī Zelenskis vienošanos nosaucis par svarīgu soli abu valstu kopīgās drošības stiprināšanā. Ukraina jau noslēgusi līdzīgus sadarbības līgumus ar vairākām citām valstīm, kuru mērķis ir paplašināt kopīgu aizsardzības tehnoloģiju izstrādi un ražošanu.