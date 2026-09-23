Karavīriem domātās pārtikas pakas nonāk interneta tirdzniecībā - daļu pārdod pat ar beigušos derīguma termiņu
Latvijas karavīriem paredzētās sauso uzturdevu pakas, kuras nemaz nav atļauts izplatīt tālāk, nonākušas tirdzniecībā internetā. Tās bija iespējams iegādāties izsoļu platformā Izsolis.lv un SS.com. Turklāt pircējiem tikusi piedāvāta pārtika, kurai jau beidzies derīguma termiņš.
Uz neparasto tirgošanos raidījuma "Bez Tabu" uzmanību vērsis kāds skatītājs. Platformā Izsolis.lv armijai domātās sauso uzturdevu pakas bija izliktas vairāksolīšanā, taču konkrētā izsole noslēgusies bez uzvarētāja. Skatītājs raidījumam norādījis, ka šī neesot pirmā reize, kad internetā pamanījis tirgojam Latvijas karavīriem paredzēto pārtiku.
Uzmanību piesaista arī sauso uzturdevu paku iepakojums. Uz tām norādīts, ka produkts nav paredzēts tālākai izplatīšanai. Tas arī vēl nav viss. Pārtikas derīguma termiņš bija beidzies jau pirms gada - 2025. gada oktobrī. Tas raisījis jautājumus gan par to, kā šādas armijai domātas pārtikas pakas nonākušas privātpersonu rokās, gan par to, vai tās vispār drīkst pārdot tālāk.
Latvijas armijai paredzētā pārtika nonākusi ne tikai vietējās sludinājumu vietnēs. “Bez Tabu” līdzīgas Latvijā komplektētas sauso uzturdevu pakas atradis arī ārvalstu interneta veikalā, kur tirgo dažādu valstu militāro pārtiku. Tur par vienu Latvijas karavīriem paredzēto sausās pārtikas komplektu tiek prasīti gandrīz 30 eiro.
Kā raidījumam “Bez Tabu” skaidroja Nacionālie bruņotie spēki, karavīriem izsniegtās sauso uzturdevu pakas ir paredzētas dienesta vajadzībām un nav domātas tālākai izplatīšanai. Ja karavīrs savu pārtikas paku nav izmantojis, tai būtu jāpaliek NBS rīcībā, nevis jānonāk privātā tirdzniecībā.
Savukārt Pārtikas un veterinārais dienests norādīja, ka pārtikas apritē jāievēro noteiktās prasības un par pārtikas tirdzniecību ir atbildīgs tās pārdevējs.